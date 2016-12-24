Avrupa'da Türk rüzgarı !

İspanyol devi Barcelona’da forma giyen milli yıldız Arda Turan olmak üzere 7 farklı Türk oyuncu, attıkları goller ve yaptıkları asistlerle takımlarının en çok konuşulan isimleri arasına girmeyi başardı.

Başta Barcelona forması giyen Arda Turan olmak üzere, Yunus Mallı, Enes Ünal, Erhun Öztümer, Yener Arıca, İlkay Durmuş ve Mevlüt Erdinç 5 golün üstüne çıkarak takımlarında dikkat çeken isimler arasına girdiler. 6 farklı ülkede bunu başaran Türk oyunculardan Arda, 11 gol, 6 asist ile skora en fazla katkı sağlayan isim durumunda. Arda'yı Almanya'da Mainz 05 forması giyen ve 24 maçta 8 gol, 8 asist yapan Yunus Mallı takip ediyor. Sıralamada Hollanda ekibi Twente'de görev yapan Enes Ünal, İngiltere 1. Lig takımı Walsall'da Erhun Öztümer ve Hollanda'da Eredivisie ekibi Almere City'de görev yapan Yener Arıca 13 skora katkı değeri ile Arda Turan ve Yunus Mallı'yı takip ediyor.



AVRUPA'DA 5'TEN FAZLA AĞLARI HAVALANDIRAN TÜRKLER



OYUNCU MAÇ GOL ASİST TOP. DK . DK /SKOR TAKIM

1 Arda Turan 19 11 6 17 1238 72,8 Barcelona

2 Yunus Mallı 24 8 8 16 1949 121,8 Mainz 05

3 Enes Ünal 16 11 2 13 1285 98,8 Twente

4 Erhun Öztümer 25 8 5 13 1913 101 Walsall

5 Yener Arıca 19 8 5 13 1498 115,2 Almere

6 İlkay Durmuş 20 6 3 9 1447 160,7 A.Lustunau

7 Mevlüt Erdinç 13 6 0 6 1050 175 Metz