Avrupa Ligi'ne Barcelona darbesi

Barça başkanı Bartomeu ile UEFA yetkilileri arasında yapılan görüşmede UEFA Katalan bayraklarına verilen cezalarla ilgili yumuşama sinyali verdi. Bunun karşılığında Barça’dan, kendisinin dahil olduğu bu lig projesini önce yavaştan alması, ardından vazgeçmesi istendi. Bartomeu diğer kulüplerle görüşüp bu projeden vazgeçmeleri için ikna etmeye çalışacağı sözü verdi.