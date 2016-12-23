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Avrupa futboluna Noel arası

AVRUPA FUTBOLUNA NOEL ARASI

Hristiyan dünyasında Noel Yortusu nedeniyle Avrupa'nın önce gelen futbol liglerinde maçlara ara verildi.

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Hazreti İsa'nın doğum günü 25 Aralık'ın, Hristiyan bayramı Noel  Yortusu olarak kutlanması nedeniyle özellikle Avrupa'da birçok spor  organizasyonunda Noel'de müsabakalar yapılmayacak.

Hristiyanlık dininin Katolik mezhebinin merkezi Vatikan'ın yer aldığı  İtalya'da, Serie A'nın ilk yarı maçları henüz sona ermemesine rağmen Noel Yortusu  devre arası tatiliyle birleştirildi. Lig maçları, 7 Ocak'ta Empoli ile Palermo  arasında oynanacak karşılaşmayla yeniden başlayacak.
 
Aynı şekilde İspanya'da La Liga'nın ilk yarısı  henüz tamamlanmamasına  rağmen, Noel nedeniyle ara verildi. La Liga'nın 17. hafta maçları, Espanyol ile  milli futbolcu Emre Çolak'ın forma giydiği Deportivo La Coruna arasında 6 Ocak'ta  yapılacak karşılaşma ile kaldığı yerden devam edecek.
 
Sezona diğer ülkelerden daha erken başlayan Fransa'da Ligue 1'de Noel  tatili ilk yarının tamamlanmasına denk geldi. Almanya Bundesliga'da ise ilk  yarının bitimine 1 maç kala ligler tatile girdi.
 
Fransa'da ikinci yarı, Lille ile Saint-Etienne arasındaki maçla 13  Ocak'ta başlayacak. Almanya'da ise lig heyecanı, 20 Ocak'taki Freiburg-Bayern  Münih müsabakasıyla sürecek.
 
- İngiltere'de maçlara devam
 
 Avrupa'nın önde gelen liglerinin aksine, İngiltere Premier Lig'de  maçlara devam edilecek.
 
Hafta sonu maç oynanmayacak ligde pazartesi, salı ve çarşamba günü 18.  hafta karşılaşmalarıyla futbol heyecanı sürecek.
 
Yılbaşının hemen sonrasında da maçlara devam edilecek İngiltere'de,  takımlar 10 gün içinde 3 maç yapacak.
 
- NBA'de özel etkinlikler
 
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Noel arası verilmese de 25 Aralık'ta  oynanacak karşılaşmalar için özel etkinlikler düzenlenecek.
 
NBA'de Noel günü, Cavalierslı LeBron James ile Warriorslı Stephen  Curry karşı karşıya gelecek.
 
Beş karşılaşmanın yapılacağı 25 Aralık'ta New York Knicks-Boston  Celtics, Cleveland Cavaliers-Golden State Warriors, San Antonio Spurs-Chicago  Bulls, Oklahoma City Thunder-Minnesota Timberwolves ve Los Angeles Lakers-Los  Angeles Clippers maçları oynanacak.

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