Avni Aker'de Fener alayı !

Hüseyin Avni Aker'e veda maçında Fenerbahçe, Trabzonspor'u 3-0 yenerek rakibini bozguna uğrattı. Bordo-mavili takımda erken oyundan atılan ve penaltıya sebebiyet veren Yusuf Erdoğan'a büyük tepki vardı.

KIRMIZI KART VE PENALTI

Fenerbahçe 29. dakikada Fernandao'nun penaltı golüyle 1-0 öne geçti. Sarı-lacivertlilerin kullandığı kornerde kafa vuruşuyla kaleye yönelen topta Trabzonsporlu Yusuf Erdoğan çizgi üzerinde koluyla engelledi. Yusuf'tan dönen topu Josef de Souza ağlarla buluşturdu ancak Ali Palabıyık daha önce oyunu kesip beyaz noktayı gösterdi ve Yusuf Edoğan'ı kırmızı kartla oyun dışı bıraktı. Yusuf Erdoğan bu karara itiraz etmezken, penaltıda topun başına geçen Fernandao kaleci Onur Kıvrak'ı avlamayı başardı: 1-0.

SOW YİNE BOŞ GEÇMEDİ

Fenerbahçe, 10 kişi kalan rakibi karşısında 33. Dakikada Moussa Sow'un attığı golle farkı 2'ye çıkardı. Gelişen kontra atakta sol kanattan topu taşıyan Jeremain Lens ceza sahası içindeki Sow'a al da at dedi. Senegalli oyuncuya sadece dokunmak kaldı. F.Bahçe bu golle ilk yarıyı 2-0 önde kapadı.

LENS'TEN MUHTEŞEM GOL

Fenerbahçe'nin 3. golü maçın yıldızı Jeremain Lens'ten geldi. Hollandalı oyuncu 67. Dakikada ceza sahası çizgisi üzerinden sol ayakla yaptığı vuruşla Onur Kıvrak'ı avladı. Bu sezonki 2. Golünü atan Jeremaine Lens 7 de asist yaparak bu sezon çıktığı 10 maçta 9 gole direkt katkı yaptı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Fenerbahçe sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 31 yaparak lider Başakşehir'le arasındaki farkı 5 puana indirdi. Trabzonspor ise 18 puanla 11. sırada bulunuyor.

Advocaat’ın takımı ligde 17. hafta maçında Adanaspor’u konuk edecek. Trabzonspor ise Bursaspor deplasmanına gidecek.

İŞTE DEV MAÇIN ÖZETİ

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90. DK: Karşılaşma Fenerbahçe'nin 3-0'lık üstünlüğüyle sona eriyor.



90. DK: Müsabakanın sonuna oynanmamış süre olarak en az 1 dakika ilave ediliyor.

90. DK: Orta sahada yaşanan ikili mücadele sırasında Uğur Demirok İsmail Köybaşı'na kontrolsüz bir müdahalede bulununca hakem Ali Palabıyık tarafından sarı kartla cezalandırılıyor.

88. DK: Yusuf Yazıcı'nın ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda top kalenin üstünden auta çıkıyor.

87. DK: Karşılaşmada son dakikalara girilirken oyunda tempo biraz daha düşmüş durumda.

84. DK: Fenerbahçe'de üçüncü ve son oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Jeremain Lens oyundan çıkarken, Salih Uçan yerine giren isim oluyor.

79. DK: Güray Vural'ın sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında top hiçbir takım arkadaşına değmeyince Roman Neustadter dışarı çıkmak üzere olan topu uzaklaştırıyor.

77. DK: Yusuf Yazıcı'nın pasıyla topla buluşan Mehmet Ekici'nin ceza alanında sağ çaprazdan kaleye gönderdiği şutunda top kalenin sağından auta çıkıyor.

71. DK: Fenerbahçe'de aynı dakikada iki oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Alper Potuk ve Moussa Sow oyundan çıkarken, Aatif Chahechouhe ve Ozan Tufan yerlerine giren isimler oluyor.

68. DK: Orta sahada yaşanan ikili mücadele sırasında İsmail Köybaşı Zeki Yavru'ya kontrolsüz bir müdahalede bulununca hakem Ali Palabıyık tarafından sarı kartla cezalandırılıyor.

67. DK: GOOOLL!!! Fenerbahçe, Jeremain Lens'in golü ile maçta farkı üçe çıkarıyor. Moussa Sow'un uzun pasıyla sol kanatta topla buluşan Jeremain Lens rakiplerini ekarte ederek hızla ceza alanına giriyor ve penaltı noktası yakınından çektiği şutunda Onur Kıvrak'ın müdahalesi yeterli olmayınca meşin yuvarlak ağlarla buluşuyor.

62. DK: Trabzonspor'da ikinci oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Fabian Castillo oyundan çıkarken, Güray Vural yerine giren isim oluyor.

62. DK: Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Jeremain Lens'in ceza alanına gönderdiği ortasında Trabzonspor savunması topu uzaklaştırmayı başarıyor.

59. DK: Orta sahada yaşanan ikili mücadele sırasında Dame N'Doye Alper Potuk'a kontrolsüz bir müdahalede bulununca hakem Ali Palabıyık tarafından sarı kartla cezalandırılıyor.

54. DK: Fenerbahçe gole yaklaşıyor. İsmail Köybaşı'nın pasıyla sol kanatta topla buluşan Jeremain Lens'in ceza alanına gönderdiği ortasına hareketlenen Fernandao'nun topun gelişine yaptığı vuruşunda top kalenin sağından az farkla auta çıkıyor.

52. DK: Şener Özbayraklı'nın pasıyla topla buluşan Alper Potuk'un ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda top kalenin sağından auta çıkıyor.

50. DK: Ceza sahası dışında kazanılan serbest vuruşu kullanan Mehmet Ekici'nin ceza alanına gönderdiği ortasında Simon Kjaer kafayla topu uzaklaştırmayı başarıyor.

48. DK: Sol kanatta yaşanan ikili mücadele sonrasında Fernandao Uğur Demirok'a kontrolsüz bir harekette bulununca hakem Ali Palabıyık tarafından sarı kartla cezalandırılıyor.

46. DK: Ev sahibi Trabzonspor ikinci yarıya oyuncu değişikliği ile başlıyor. Ogenyi Onazi oyundan alınırken, Yusuf Yazıcı oyuna dahil oluyor.

46. DK: Hakem Ali Palabıyık ikinci yarıyı başlatan düdüğünü çalıyor ve ikinci yarıya konuk ekip Fenerbahçe başlıyor.

45. DK: Hakem Ali Palabıyık ilk yarının son düdüğünü çalıyor ve mücadelenin ilk yarısı konuk ekip Fenerbahçe'nin 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlanıyor.

45. DK: Müsabakanın ilk yarısına oynanmamış süre olarak en az 1 dakika ilave ediliyor.

40. DK: GOOOLL!!! Fenerbahçe, Moussa Sow'un golü ile maçta farkı ikiye çıkarıyor. Hızlı gelişen atakta sağ kanatta topla buluşan Jeremain Lens Ogenyi Onazi'yi ekarte ederek hızla ceza alanına giriyor ve pasını kale ağzına gönderiyor. Altıpas önünde topla buluşan Moussa Sow bekletmeden yaptığı vuruşu ile meşin yuvarlağı Onur Kıvrak'ın sağından ağlarla buluşturmayı başarıyor.

36. DK: Kazanılan serbest vuruşu kullanan Mehmet Ekici'nin doğrudan kaleye gönderdiği şutunda top kalenin sağından auta çıkıyor.

35. DK: Hava topu mücadelesi sırasında Roman Neustadter Dame N'Doye'ya kontrolsüz bir müdahalede bulununca hakem Ali Palabıyık tarafından sarı kartla cezalandırılıyor.

30. DK: Savunmanın arkasına atılan uzun pasa hareketlenen Jeremain Lens ceza alanına giriyor ancak kalesini zamanında terk eden Onur Kıvrak açıyı kapatarak pozisyonu büyümeden engellemeyi başarıyor.

29. DK: GOOOLL!!! Fenerbahçe, Fernandao'nun golü ile maçta öne geçiyor. Kazanılan penaltı vuruşu için topun başına geçen Fernandao, sert vuruşuyla kaleci Onur Kıvrak'ın sağından meşin yuvarlağı ağlarla buluşturmayı başarıyor.

27. DK: Fenerbahçe penaltı kazanıyor. Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Jeremain Lens'in ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Josef De Souza'nın kafa vuruşunda Yusuf Erdoğan topa elle müdahale edince hakem Ali Palabıyık penaltı noktasını gösteriyor. Yusuf Erdoğan kırmızı kart görerek oyundan atılıyor.

23. DK: Fabian Castillo'nun ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda top kalenin solundan auta çıkıyor.

23. DK: Sol kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Mehmet Ekici'nin ceza alanına gönderdiği ortasında Şener Özbayraklı topu uzaklaştırmayı başarıyor.

23. DK: Sol kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Mehmet Ekici'nin ceza alanına gönderdiği ortasında Şener Özbayraklı topu uzaklaştırmayı başarıyor.

21. DK: Sol kanatta yaşanan ikili mücadele sırasında Mehmet Topal Mehmet Ekici'ye dirseğini kullanarak kontrolsüz bir müdahalede bulununca hakem Ali Palabıyık tarafından sarı kartla cezalandırılıyor.

19. DK: Hızlı gelişen Fenerbahçe atağında Ogenyi Onazi'den topu kapan Alper Potuk sol kanattan hızla ceza alanına ilerliyor ve pasını Fernandao'ya aktarıyor. Fernandao'nun ceza sahası dışından bekletmeden kaleye gönderdiği şutunda top kalenin solundan auta çıkıyor.

16. DK: Josef De Souza'nın defansın arkasına attığı pasa hareketlenen Fernandao için yan hakem ofsayt bayrağını kaldırıyor.

13. DK: Zeki Yavru'nun sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında Volkan Demirel topa hakim olmayı başarıyor.

10. DK: Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Mehmet Ekici'nin ceza alanına gönderdiği ortasında Fernandao kafayla topu uzaklaştırmayı başarıyor.

6. DK: Trabzonspor gole yaklaşıyor. Sol kanattan kazanılan korneri Mehmet Ekici paslaşarak kullanıyor. Ardından Fabian Castillo'nun ceza alanına gönderdiği pasına hareketlenen Mustafa Akbaş'ın ön direkte bekletmeden yaptığı vuruşunda meşin yuvarlak sol kale direğine çarparak üstten auta gidiyor.

4. DK: Jeremain Lens'in sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında Uğur Demirok kafayla topu uzaklaştırmayı başarıyor.

3. DK: Trabzonspor, taraftarının da desteğiyle maça baskılı başlayan taraf.

1. DK: Avni Aker'de dev maç başlıyor.



İLK 11'LER



TRABZONSPOR: Onur, Zeki, Durica, Uğur, Mustafa Akbaş, Onazi, Okay, Mehmet Ekici, Castillo, Yusuf Erdoğan, N'Doye



FENERBAHÇE: Volkan, Şener, Kjaer, Neustadter, İsmail, M.Topal, Souza, Lens, Alper, Sow, Fernandao

Türkiye'nin gözü kulağı Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında Hüseyin Avni Aker Stadı'nda oynanacak maçta. Bu sezon kötü günler geçiren Trabzon Fenerbahçe'yi puansız göndermenin planlarını yapıyor. Gençlerbirliği galibiyeti ile tekrar moral bulan Fenerbahçe ise rakibini sahasında devirmek amacında. Fenerbahçe'de sakatlıkları bulanan Van Persie ve Volkan Şen'in Trabzonspor maçında oynamıyor.



Haftanın maçını hakem Ali Palabıyık yönetecek. Palabıyık'ın yardımcılıklarını Kemal Yıldız ve Serkan Olguncan yapacak. Trabzonspor - Fenerbahçe maçı öncesi Trabzon İl Güvenlik Kurulu kararı ile Fenerbahçe taraftarının maça alınmadı.