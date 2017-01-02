Austin Daye Reina'ya gitmekten son anda vazgeçmiş

Galatasaray Odeabank'ın yıldız basketbol oyuncusu Austin Daye, Reina'ya yapılan terör saldırısını sosyal medyadan kınarken mekana son anda gitmekten vazgeçtiğini açıkladı.
Daye, "Dün gece Reina'da restoranda ve gece kulübünde yaşananlara hala inanamıyorum. Rezervasyonum vardı ve son dakikada iptal etmiştim. Tanrı'ya şükrediyorum ve 2017'de daha iyi, barış içinde bir dünya için dua ediyorum. Bunu yapan teröristler insan değil, cani. Dualarım bu harika şehirdeki insanlar ve saldırıda zarar gören herkesle birlikte" ifadelerini kullandı.
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