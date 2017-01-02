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Austin Daye Reina'ya gitmekten son anda vazgeçmiş

AUSTİN DAYE REİNA'YA GİTMEKTEN SON ANDA VAZGEÇMİŞ

Galatasaray Odeabank'ın basketbol oyuncusu Austin Daye, Reina'ya gitmekten son anda vazgeçmiş

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Galatasaray Odeabank'ın yıldız basketbol oyuncusu Austin Daye, Reina'ya yapılan terör saldırısını sosyal medyadan kınarken mekana son anda gitmekten vazgeçtiğini açıkladı.
 
Daye, "Dün gece Reina'da restoranda ve gece kulübünde yaşananlara hala inanamıyorum. Rezervasyonum vardı ve son dakikada iptal etmiştim. Tanrı'ya şükrediyorum ve 2017'de daha iyi, barış içinde bir dünya için dua ediyorum. Bunu yapan teröristler insan değil, cani. Dualarım bu harika şehirdeki insanlar ve saldırıda zarar gören herkesle birlikte" ifadelerini kullandı.

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