Aubameyang'a 150 milyon Euro

Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi’ye yaptığı astronomik tekliflerle dikkat çeken, dünya futbolunun önemli yıldızlarını liglerine katmaya devam eden Çinliler bu kez Aubameyang’a göz dikti.



Çin Süper Ligi’nin en güçlü ekiplerinden Shanghai SIPG, Emre Mor’un da formasını giydiği Borussia Dortmund’dan takım arkadaşı Pierre-Emerick Aubameyang için 150 milyon Euro’luk (560 milyon TL) teklifte bulundu. Çin ekibi, Aubameyang’a da yıllık 41 milyon Euro önerdi.



ÇİFTE REKOR OLABİLİR!



Gabonlu golcü teklifi kabul etmesi halinde, "futbol tarihinin en yüksek maaşını elde eden isim" unvanını alan ve yaklaşık 40 milyon euro kazanacak olan Tevez, Aubameyang'ın gerisinde kalacak.



POGBA'YI DA SOLLAYACAK!



Pogba için Manchester United'ın Juventus'a ödediği 105 milyon euroluk bonservis bedeli rekoru da tarihe gömülecek.



Dortmund ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan Pierre-Emerick Aubameyang bu sezon çıktığı 22 karşılaşmada 20 gol ve 4 asistle oynadı. 2013 yılında Saint-Étienne'den 13 milyon euro karşılığında transfer edilmişti.