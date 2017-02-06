Asena Atalay'ın kartı artık Şükran Ovalı'da

Asena Atalay'ın Caner Erkin'le evliyken kullandığı limitsiz kredi kartı el değiştirdi. Yıldız futbolcu, Asena'nın bol bol alışveriş yaptığı kredi kartını şimdi de yeni eşi Şükran Ovalı'ya verdi.
ASENA'YA KIRMIZI KART EŞİNE LİMİTSİZ
Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Caner Erkin'den eski eşi Asena Atalay'a kırmızı, geçen ay nikah masasına oturduğu Şükran Ovalı'ya ise limitsiz kart…
ATALAY'IN LÜKS HARCAMASI BİTTİ
Erkin, birbirinden özel jestlerle gönlünü fethettiği güzel oyuncuya bir jest daha yaparak cömertliğini gözler önüne serdi.
Atalay'ın Erkin'le evli olduğu dönemde mağaza mağaza dolaşıp gönlünce alışveriş yapmasını sağlayan futbolcunun limitsiz kredi kartı el değiştirdi.
Ünlü sunucunun bir dönem hesapsızca harcama yaptığı futbolcunun kredi kartını artık eşi Şükran Ovalı kullanıyor.
Boşanmadan önce Caner Erkin'in limitsiz kartıyla her istediğini düşünmeden alan Asena Atalay, lüks yaşamı ve futbolcunun aldığı spor arabalarla dikkat çekiyordu.
YENİ SULTAN OVALI
Atalay, 6 yıllık evliliğin hemen ardından "Caner'den tek kuruş almadım. Ceketimi alıp çıktım" dese de arka arkaya başlattığı icra takibiyle ünlü sunucunun adı 'para avcısı'na çıktı.
Ayrılıkla birlikte hem lüks yaşamından hem de limitsiz kredi kartından olan Atalay'ın geçen yıl alışveriş esnasında da 18 bin liralık çantayı kendi kartının limiti yetmeyince almaktan vazgeçtiği iddia edilmişti.
Güzel oyuncu Şükran Ovalı ise şu sıralar Caner Erkin'in limitsiz kredi kartıyla gününü gün ediyor…
Bir zamanlar Asena Atalay'ın kullandığı limitsiz kredi kartı şimdi Şükran Ovalı'da!
Takvim
- Adanaspor Haberleri
- Akhisar Belediyespor Haberleri
- Alanyaspor Haberleri
- Antalyaspor Haberleri
- Beşiktaş Haberleri
- Bursaspor Haberleri
- Çaykur Rizespor Haberleri
- Fenerbahçe Haberleri
- Galatasaray Haberleri
- Gaziantepspor Haberleri
- Gençlerbirliği Haberleri
- Karabükspor Haberleri
- Kasımpaşa Haberleri
- Kayserispor Haberleri
- Medipol Başakşehirspor Haberleri
- Osmanlıspor Haberleri
- Torku Konyaspor Haberleri
- Trabzonspor Haberleri
Cristian Baroni 2. Lig yolunda ! Sürpriz transfer...
Resmen açıklandı ! Maç Vodafone Arena'da...
Ronaldinho'nun ilk durağı Nusret oldu ! Beşiktaş'ı açıkladı...
Asena Atalay'ın kartı artık Şükran Ovalı'da ! Yeni sultan...
Mehmet Demirkol'dan flaş iddia: ''Oynatmak istemediler...''
Van Persie'den Beşiktaş taraftarına çirkin hareket !
Marsel İlhan Türkiye'ye turu getirdi ! Sıradaki rakip...
Galatasaray taraftarının Cenk Gönen isyanı ! 14 maçta...
Salih Uçan'a bir darbe daha ! Her an takımdan gidebilir...
Pep Guardiola milli yıldızın peşinde ! Harekete geçti...
Ümit Davala'ya büyük öfke ! Tuzlaspor ilk maçında...
Arda Turan 90 dakika oynadı, Barcelona şov yaptı !
ASENA ATALAY'IN KARTI ARTIK ŞÜKRAN OVALI'DA
Bir zamanlar Asena Atalay'ın kullandığı limitsiz kredi kartı şimdi Şükran Ovalı'da...
Asena Atalay'ın Caner Erkin'le evliyken kullandığı limitsiz kredi kartı el değiştirdi. Yıldız futbolcu, Asena'nın bol bol alışveriş yaptığı kredi kartını şimdi de yeni eşi Şükran Ovalı'ya verdi.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları | Reklam | İnsan Kaynakları | Künye | Bize Ulaşın | RSS