ANA SAYFA
Arsene Wenger'e federasyondan 4 maç men

ARSENE WENGER'E FEDERASYONDAN 4 MAÇ MEN

İngiltere Futbol Federasyonu (The FA), Arsenal Teknik Direktörü Arsene Wenger'e 4 maç men cezası verdi.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

The FA'in internet sitesinden yapılan açıklamada, Premier Lig'de Arsenal'in sahasında Burnley'i 2-1 yendiği maçta 4. hakeme önce itiraz eden ardından da fiziki müdahalede bulunan 67 yaşındaki Fransız teknik adama 4 maç men ve 25 bin sterlin para cezası verilmesinin kararlaştırıldığı bildirildi.

Wenger, söz konusu müsabakanın uzatma dakikalarında konuk ekibin penaltıdan kaydettiği ve skoru 1-1'e getiren golün ardından itiraz ettiği 4. hakeme tribüne gönderildiği sırada fiziki müdahalede bulunmuştu.

28
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Etiketler : , ,
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Quaresma'dan Aziz Yıldırım'a cevapAziz Yıldırım'a Quaresma cevabıMuslera ile 4 yıl daha !
Galatasaray'ın Bruma kararıAntalya'da sahte hakemler görev yaptı''Sosa ve Milan'la anlaşmaya vardık...''
Aziz Yıldırım'dan Rıdvan Dilmen açıklamasıCaner Erkin'den eşi Şükran Ovalı'ya özel plaka jestiPodolski kalıyor !
FIRSATLAR DÜNYASI
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  RSS