ANA SAYFA
Arsenal'den 40 bin sterline transfer

ARSENAL'DEN 40 BİN STERLİNE TRANSFER

Arsenal, amatör futbolcu Cohen Bramall'ı 40 bin sterlin bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Bramall'ın, 1 ay önce bir otomobil fabrikasındaki işine son verilmişti.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, İngiltere'nin amatör  lig takımlarından Hednesford Town'un 20 yaşındaki savunma oyuncusu Bramall'ın  denemelerde başarılı bir performans sergilediği ve 40 bin sterlin bonservis  bedeli karşılığında transfer edildiği belirtildi. 
 
Bu sezon İngiltere temsilcisinin 23 yaş altı takımında forma giyecek  İngiliz oyuncu hakkında değerlendirmelerde bulunan Arsenal'in teknik direktörü  Arsene Wenger, "Bramall genç, umut vadeden bir sol bek. Sadece üst liglerde  tecrübe eksiği var ama fantastik yeteneklere sahip. İnanılmaz hızlı, iyi bir sol  ayağı var ve çok istekli. Tüm bunlara bakılınca, heyecan verici bir transfer  gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.
 
1 öncesine kadar fabrika işçsiydi
 
1 ay öncesine kadar bir otomobil fabrikasında çalışan ve firma tarafından işine son verilen Bramall ise daha önce Crystal Palace ve Sheffield Wednesday  takımlarıyla antrenmanlara çıkmasına rağmen teklif almadığını, Arsenal'e transfer olarak rüyasını gerçekleştirdiğini söyledi.

0
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Etiketler : , ,
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Galatasaray'a 14 katına sattılar !Konate ve Akbaba yeni sezona kaldı''Galatasaray'dan teklif gelirse kabul ederim''
Şenol Güneş veto etti: ''Ekici'yi ne yapacağım''Bruma sözleşmeyi uzatıyorMehmet Ekici son sözü söyledi
Selçuk Şahin bombasıFenerbahçe'den Lens için 4 milyon euroAatif'tan Antalyaspor'a ret !
FIRSATLAR DÜNYASI
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  RSS