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Arena'da dev koreografi

ARENA'DA DEV KOREOGRAFİ

Beşiktaş - Olympiakos maçı öncesi tribünlerde müthiş bir koreografi şovu yapıldı.

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UEFA Avrupa Ligi 3. Tur rövanş karşılaşmasında Beşiktaş, Yunan ekibi Olympiakos'u konuk etti. Vodafone Arena'da maç öncesi koreografi şovu vardı.

Beşiktaşlı taraftarlar 2017 UEFA Avrupa Ligi finalinin oynanayacağı Stockholm'e görnderme yaptı. İstanbul'dan kalkan uçak İsveç'in başkentine yolcukluk ediyor. Beşiktaşlı 3 futbolcunun tasvir edildiği koreografide formanın arkasında "Bizim için dövüş" mesajı yer aldı.

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