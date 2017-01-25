Arena’da 300’e 3 kaldı

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası E Grubu 6. maçında 24 Erzincanspor'u 6-2 mağlup ederken, Türk Telekom Arena'da atılan gol sayısında da 297'ye çıkardı. TT Arena'daki ilk golü 23 Ocak 2011'de oynanan Sivasspor maçında Servet Çetin atmıştı. Johan Elmander, 26 Şubat 2012'deki Beşiktaş maçında 50, Didier Drogba 19 Nisan 2013'te Elazığspor'a 100., Wesley Sneijder, 6 Nisan 2014'teki Fenerbahçe maçında 150, Hakan Balta 26 Nisan 2015'teki Gaziantep karşılaşmasında 200., 21 Şubat 2016'daki Trabzonspor maçında ise Selçuk İnan Türk Telekom Arena'daki 250. golünü atmıştı

300'e kaldı 3

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında TT Arena'da 28 Ocak 2017 Cumartesi günü oynayacağı Akhisar Belediyespor maçında 3 gol bulduğu takdirde TT Arena'daki 300. resmi golüne ulaşacak.

Podolski, TT Arena'da en golcü 4. futbolcu

Sarı-kırmızılıların Alman yıldızı Lukas Podolski, Ziraat Türkiye Kupası maçında 24 Erzincanspor karşı bulduğu 5 gol ile kariyerinde ilk kez 5 gole imza attı. Geçtiğimiz sezon resmi maçlarda 17 gol atarak sezonu tamamlayan Podolski, 24 Erzincanspor maçıyla Türk Telekom Arena'da attığı gol sayısında ise 20'ye çıkardı. Alman oyuncu, 44 gollü Burak Yılmaz, 32 gollü Selçuk İnan ve 28 gollü Wesley Sneijder'in ardından Türk Telekom Arena'da en çok gol atan futbolcular listesinde 4. sıraya yerleşti.

TT Arena'da gol atan Galatasaraylı futbolcular ise şöyle:

44 Gol: Burak Yılmaz

32 Gol: Selçuk İnan

28 Gol: Wesley Sneijder

20 Gol: Lukas Podolski

18 Gol: Umut Bulut

14 Gol: Yasin Öztekin

13 Gol: Felipe Melo

11 Gol: Didier Drogba

10 Gol: Sinan Gümüş

9 Gol: Johan Elmander

8 Gol: Emre Çolak

6 Gol: Milan Baros, Bilal Kısa, Aurelien Chedjou

5 Gol: Engin Baytar, Eren Derdiyok

4 Gol: Sercan Yıldırım, Sabri Sarıoğlu

3 Gol: Gökhan Zan, Albert Riera, Emmanuel Eboue, Goran Pandev

2 Gol: Servet Çetin, Bogdan Stancu, Emmanuel Culio, Kazım Kazım, Nordin Amrabat, Bruma, Olcan Adın, Josue Pesqueira.

1 Gol: Lorik Cana, Harry Kewell, Ayhan Akman, Yiğit Gökoğlan, Necati Ateş, Cristiano Marques Gomes, Aydın Yılmaz, Ceyhun Gülselam, Alex Telles, Blerim Dzemaili, Hakan Balta, Ryan Donk, Jem Paul Karacan, Hamit Altıntop, Lionel Carole, Nigel de Jong, Garry Rodrigues