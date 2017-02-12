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Arda'ya sürpriz takım arkadaşı geliyor !

ARDA'YA SÜRPRİZ TAKIM ARKADAŞI GELİYOR !

Aleix Vidal'ın ağır sakatlığıyla sarsılan Barcelona'da gündeme sürpriz isimler geliyor.

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Mundo Deportivo'nun haberine göre Barcelona transfer sezonu kapandığı için sadece bonservisi elinde ya da La Liga'da forma giyen oyuncuları lig kadrosuna dahil edebilir. 

Gazete sağ bek için Martin Caceres, eski Trabzonsporlu Jose Bosingwa ve Maicon gibi bonservisi elinde olan isimlerin değerlendirilebileceğini yazdı. 

Caceres şu sıralar İngiltere'de Southampton ile görüşüyor. Jose Bosingwa ise yaz başında Trabzonspor'dan ayrıldıktan sonra herhangi bir kulüple anlaşmamıştı. 

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