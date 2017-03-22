Arda Turan'ın sözleri taraftarı kızdırdı !

Arda Turan'ın "Herkes 'Aaa her yerde Arda var' diyor. Tabii ki ben olacağım. Yüz yıllık tarihe baksınlar. Kaç Arda var?" sözleri sosyal medya kullanıcılarını kızdırdı.

Milli futbolcunun "Herkes 'Aaa her yerde Arda var' diyor. Tabii ki ben olacağım. Yüz yıllık tarihe baksınlar. Kaç Arda var?" Geçen sene İstanbul'a geldiğim gün sayısı 8'i geçmemiştir. Ben buralardan gidince göreceğiz Barcelona'ya, Atletico Madrid'e kaç tane oyuncumuz gelecek!" sözlerine sosyal medyadan tepki sert oldu.

Yapılan yorumlardan bazıları şu şekilde:



