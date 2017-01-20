Arda Turan'ın paylaşımı olay oldu

Başında kapüşonu, elinde kırmızı tesbihi ve kaygı dolu bakışları ile objektife bakan Arda Turan’ın bu haline takipçilerinin büyük kısmı esprili bir dille eleştirel yorumlar yazdı.

İşte Barcelona’nın yıldızının fotoğraf paylaşımının altına yazılan yorumlardan bazıları:

*Abi sen milli gururumuzsun niye barça sokaklarının çete lideri gibi poz veriyorsun

*Abi balici misin sen bu poz ne Messi’nin yanında top koşturuyorsun lütfen böyle poz verme

*Günahkar sokakların tövbekar çocuğu gibi çıkmışsın

*Abi baliciye benzemişsin Tövbe Estağfurullah yapma öyle şeyler Arda

*Tespih işine mi girdin Paşalı?

*Abi neden balici pozu verdin?

*Abi sen koskoca Arda TURAN’sın ne bu ergen pozu