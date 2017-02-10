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Arda Turan'ın Londra seyahati olay oldu

ARDA TURAN'IN LONDRA SEYAHATİ OLAY OLDU

Arda Turan'ın Neymar'ın doğum gününe katılmayıp Londra'ya gitmesi İspanyol basının gündeminde.

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Arda Turan'ın 5 Şubat'ta doğan Neymar'ın 8 Şubat'ta yapılan doğum günü partisine katılmayıp Londra'ya gitmesi İspanyol basının gündeminde.

Milli futbolcunun Luis Enrique'den 1,5 günlük izin isteyerek Londra'ya gitmesi ve burada Atletico Madrid'den eski takım arkadaşı Diego Costa'yla bir araya gelmesi gündeme oturdu.

Arda'nın Neymar'ın doğum gününe katılmaması Londra'ya gitmesi şaşkınlıkla karşılandı.

Arda Turan sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafın altına 'Sonsuza kadar kardeşim' yazmıştı.

Bazı İngiliz gazeteleri Arda'nın Londra ziyaretinin ardından Diego Costa'nın 2015 yılında yayımlanan röportajını hatırlattı.

Costa o röportajda Arda Turan'ı Chelsea'ye katılmaya ikna etmeye çalıştıklarını söylemişti.

CNN Türk
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