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Arda Turan'ın aklı Çin'de

ARDA TURAN'IN AKLI ÇİN'DE

Çin ekibinin 18 milyonu peşin 54 milyon Dolar’lık teklifi Arda Turan’ın aklını çelmeye yetti.

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İspanyol devi Barcelona’da son günlerde fırtınalar estiren yıldızımız Arda Turan, kariyeriyle ilgili çok önemli bir karar almanın eşiğine geldi.

Son günlerde Katalan devinde çıktığı maçlarda fırtınalar estiren, son 1 ayda iki kez hat-trick yaparak takımın en golcü 3. oyuncusu olmayı başaran A Milli futbolcu, Çin’de sezonu şampiyon tamamlayan Guangzhou Evergrande’den aldığı astronomik teklif ciddi bir şekilde düşünmeye başladı.

Scolari’nin çalıştırdığı, kadrosunda Jackson Martinez ve Paulinho gibi süperstarları barındıran Guangzhou’nun Arda Turan’a ilk 18 milyon Dolar’ı (63.3 milyon Lira) peşin olmak üzere 3 yıllık sözleşme önerdiği kesinlik kazandı. Çin ekibinin, kalan 36 milyon Dolar’ı da kısa vadeli taksitlerle ödemeyi taahhüt ettiği öğrenildi. 

‘Sen profesyonelsin’

Barcelona’dan senelik 5 milyon Euro (18.5 milyon Lira) kazanan deneyimli oyuncuya yakın çevresinin de “Bu tutarı başka bir yerde kazanma şansın yok. Sen profesyonelsin ve kesinlikle kabul etmelisin” sözleriyle teklifi değerlendirmesi yönünde telkinlerde bulunduğu belirtildi.

Arda’nın kararı bekleniyor

Arda ile ilk temastan olumlu geri dönüş alan Çin kulübü, Barcelona’ya ise reddemeyeceği bir bonservis bedeli ödemeyi göze almış durumda. Katalanlar’a en az 50 milyon Euro önermeyi planlayan Evergrande, şimdi Arda’nın devre arası gelmeden vereceği kritik kararı beklemeye başladı. Transfere sıcak bakan yıldız oyuncu, teklifi kabul etmesi halinde Barcelona’da kazandığı tutarın 3.5 katını cebine koymuş olacak. Arda ayrıca Beijing Guoan’da top koşturan ve yıllık 8 milyon Euro kazanan Burak Yılmaz’ı da geçerek dünyada en fazla kazanan Türk futbolcu olacak.

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