Arda Turan yine şov yaptı ! 3 gol ve 1 asist...

İspanya Kral Kupası'nda oynanan maçta Barcelona sahasında Hercules'i 7-0 yenerken, Arda Turan attığı 3 gol ve yaptığı 2 asist ile tarihi bir gece yaşadı.

İspanya futbol Kral Kupası 4. turunda oynanan rövanş karşılaşmalarının ardından Türk futbolculardan Arda Turan'ın formasını giydiği Barcelona ve Emre Çolak'ın takımı Deportivo son 16'ya kaldı.

Kupanın 4. turunda 3. lig takımlarından Hercules ile eşleşen ve deplasmanda oynadığı ilk müsabakada 1-1 berabere kalan Barcelona, Nou Camp'taki rövanşı 7-0 kazandı. Barcelona'nın gollerini 37. dakikada Lucas Digne, 45. dakikada penaltıdan Ivan Rakitic, 50. dakikada Rafinha, 55, 86 ve 89. dakikalarda Arda Turan, 72. dakikada Paco Alcacer attı.

Barcelona'da ilk 11'de sahaya çıkan Arda Turan, yaptığı hat-trick'in yanı sıra Rafinha'nın golünün asistini verip, ilk yarının son dakikasında rakip ceza sahasında düşürülmesiyle takımına penaltı kazandırdı. Bu sezon Barcelona forması ile 9. golünü kaydeden Arda, Katalan takımında Luis Suarez ve Lionel Messi'den sonra en fazla gol atan oyuncu olmaya devam etti. Arda, Barcelona forması ile ikinci, kariyerinde ise üçüncü kez hat-trick yaptı.

Ayrıca Digne ve Alcacer, Barcelona formasıyla ilk gollerini attı.

Real Betis'i eleyen Deportivo da son 16'da

Emre Çolak'ın takımı Deportivo ise sahasında Real Betis'i 3-1 yenerek üst tura çıktı. Maçın 77. dakikasında Joselu ile bir penaltı kaçıran Deportivo'nun gollerini 11. dakikada Arribas, 54. dakikada Luisinho ve 59. dakikada Ryan Babel kaydetti. Real Betis'in tek golünü 66. dakikada Piccini attı.

Deplasmandaki ilk maçı 1-0 kaybeden Deportivo, sahasında aldığı 3-1'lik galibiyetle Kral Kupası'nda son 16'ya kaldı.

Deportivo'da rövanş maçında yedek bekleyen Emre Çolak, 89. dakikada Babel'in yerine oyuna girdi. İspanyol basını tarafından 1 Ocak 2017'de Beşiktaş'a transfer olacağı iddia edilen Hollandalı futbolcu Babel, Deportivo'ya gol ile veda etti. Deportivolu taraftarlar maç boyunca "Babel kal" diye tezahüratta bulundu. Maç sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Babel, takım ismi vermeden ayrılacağını açıklayarak, "Ailevi sebeplerden dolayı, yabancı bir takımdan aldığım teklifi kabul edeceğim." dedi.

Kalan 4 maçın bu akşam oynanacağı Kral Kupası'nda son 16'ya adını yazdıran takımlardan 12'si şunlar oldu:

Deportivo, Real Sociedad, Cordoba, Valencia, Real Madrid, Barcelona, Eibar, Villarreal, Osasuna, Las Palmas, Atletico Madrid, Sevilla.