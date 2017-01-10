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Arda Turan ve Fatih Terim kimlere oy verdi ?

ARDA TURAN VE FATİH TERİM KİMLERE OY VERDİ ?

Fatih Terim ve Arda Turan'ın oylamada kimleri seçtiği belli oldu.

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FIFA tarafından 2016 yılının en iyilerinin belirlendiği galada Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim ve Milli futbolcumuz Arda Turan'ın bu oylamada kimleri seçtiği belli oldu.

FIFA tarafından 2016 yılının en iyilerinin belirlendiği gala töreni, İsviçre'nin Zürih kentinde düzenlendi.
 
En İyi Erkek Futbolcusu Ödülü'nü, Rea lMadrid'in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo kazandı.
 
Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim ve Milli futbolcumuz Arda Turan'ın bu oylamada kimleri seçtiği belli oldu.
 
Terim, Messi, Modric ve Mesut Özil'e oy verdi. Arda Turan ise kendi takım arkadaşları Messi, Neymar ve Iniesta'yı seçti.

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