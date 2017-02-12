Arda Turan: Pişman değilim !

ARDA TURAN: PİŞMAN DEĞİLİM ! Daha önce sosyal medyadan 'evet' oyu vereceğini açıklayan Arda Turan, pişman olmadığını açıkladı. Spor Medyası 12.02.2017 13:48

​Barcelona'da futbol hayatını sürdüren Milli yıldız Arda Turan, Cumhurbaşkanlığı sistemini getirecek anayasa değişikliği teklifini desteklediğini açıklamıştı. PİŞMAN DEĞİLİM 16 Nisan'daki referandumda "evet" oyu kullanacağını söyleyen Arda Turan, açıklamalarından dolayı pişman olmadığını söyledi. "BAŞINDAN BERİ ERDOĞAN'I DESTEKLİYORUM" Sözcü gazetesinden Özlem Gürses'e konuşan Milli yıldız, "Ben başından beri Erdoğan'ı destekliyorum, yaptıklarına inanıyorum." dedi. Arda Turan, oyunu açıklamaktan rahatsız olmadığını ancak düşmanca ortamdan dolayı mutsuzluk yaşadığını sözlerine ekledi. İNGİLİZLERİN HOŞUNA GİTMİYOR İngiliz İndependent gazetesi, Arda Turan'ın referandumda evet oyunu kullanağını açıklamasının ardından, durumdan rahatsız olduğunu gösteren bir haber yayımlamıştı. Sözcü 134