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Arda Turan hayalinin peşinde

ARDA TURAN HAYALİNİN PEŞİNDE

Son dönemde adı Çin’e gideceği yolundaki transfer haberleriyle anılan Arda Turan konusunda Sport gazetesinde özel bir yazı dikkat çekti.

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Son dönemde adı Çin’e gideceği yolundaki transfer haberleriyle anılan Arda Turan konusunda Sport gazetesinde özel bir yazı dikkat çekti. 

Barcelona ile çok başarılı bir ilk yarı geçiren ve 11 gol kaydeden Arda’nın Çin’in  Guangzhou Evergrande ve Beijing Guoan takımlarının ilgisine olumlu bakmadığı belirtildi. 

Milli futbolcunun kariyerindeki en büyük hayalinin Şampiyonlar Ligi’nde şampiyonluk kazanmak olduğu kaydedilirken, bu hedefe ulaşmadan Barça formasından ayrılmayı düşünmediği aktarıldı.
Ayrıca 29 yaşındaki futbolcunun bu sezon Barcelona ile Devler Ligi’ni kazanma hedefine yakın olduklarını düşündüğü, bu nedenle en azından sezon sonuna kadar böyle bir ayrılığın kafasında olmadığı yazıldı. 

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