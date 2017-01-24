Arda Turan, Emre Çolak'la dalga geçti

İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona forması giyen Arda Turan ve Deportivo La Coruna'nın formda ismi Emre Çolak bir araya geldi. Çok yakın arkadaş oldukları bilinen ikili, buluşma esnasında sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla takipçilerine eğlenceli anlar yaşattı.



Arda Turan'ın evinde buluşan iki eski Galatasaraylı milli yıldız hasret giderdi. Bu anları Instagram'dan paylaşan Arda Turan, Emre Çolak'a takılmadan edemedi.







Instagram hesabından Emre Çolak'ın fotoğraflarını paylaşan Arda, yakın arkadaşının 'One' yazılı dövmesini 'Nasıl yaratıcı' notuyla paylaşarak espri yaptı. Fotoğrafının çekildiğinden habersiz olan Emre Çolak'ın dövmesine yüzlerce yorum yağdı.



