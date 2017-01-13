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Arda Turan 20 milyon Euro'ya 'evet' dedi

ARDA TURAN 20 MİLYON EURO'YA 'EVET' DEDİ

Arda Turan'ın yıllık 20 milyon Euro karşılığında Shanghai Shenhua ile anlaştığı iddia edildi.

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Barcelona'nın son 3 maçında yedek soyunup, toplamda sadece 20 dakika sahada kalan Arda Turan'ın yıllık 20 milyon Euro karşılığında Çin kulübü Shanghai Shenhua ile anlaştığı ileri sürüldü.

Fanatik gazetesinin haberine göre, geçen sezon başında 40 milyon Euro (160 milyon TL) karşılığında Atletico Madrid’den, Barcelona’ya geçen Arda Turan, bir flaş transfere daha imzasını atıyor.

Bir süredir Uzak Doğu kulüplerinin radarında olan Arda, Demba Ba’nın formasını giydiği Çin Süper Lig takımlarından Shanghai Shenhua ile anlaşmaya vardı.

Barcelona’nın 2017’de oynadığı son 3 maçın hepsinde yedek soyunup, sadece toplamda 20 dakika sahada kalan 29 yaşındaki yıldızın, 3 yıllık anlaşma karşılığında senelik 20 milyon Euro (80.2 milyon TL) gibi inanılmaz bir para kazanacağı öğrenildi.

Shenhua’nın, Arda için Barça’ya da yüksek bir bonservis bedeli ödemesi bekleniyor.

Fanatik
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