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''Arda İstanbul'da değil miydi ya''

''ARDA İSTANBUL'DA DEĞİL MİYDİ YA''

Milli futbolcu Arda Turan, Barcelona-Darüşşafaka Doğuş maçında izleyenleri ve spiker Murat Murathanoğlu'nu şaşırttı.

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Tatil için İstanbul'da olduğu düşünülen yıldız futbolcu, arkadaşı Birkan Batuk'a destek için Barcelona'daki maçı yerinde izledi.

Skorer- THY Euroleague'de Barcelona Lassa ile Darüşşafaka Doğuş'u karşı karşıya getiren maçı Arda Turan da yerinde takip etti.

Bu durum, karşılaşmayı yayınlayan Lig TV'nin basketbol spikeri Murat Murathanoğlu'nu da şaşırttı.

Arda Turan'ın İstanbul'da olduğunu düşünen Murathanoğlu, "Arda ne ara gitti oraya, İstanbul'da değil miydi ya" esprisini yaptı.

Günübirlik Barcelona'ya giden Arda Turan'ın, yakın arkadaşı Birkan Batuk'a destek vermek için mücadeleyi salonda takip ettiği öğrenildi.

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