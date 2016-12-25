ANA SAYFA
CANLI MAÇG.SARAY - ALANYASPOR / GOLLER ARKA ARKAYA
Aranan stoper De Jong

ARANAN STOPER DE JONG

Serdar’ın sakatlığının ardından takviye için kolları sıvayan G.Saray’da ihtiyaç olursa Hollandalı yıldız defansa çekilecek.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Chedjou'nun takımdan ayrılacak olması... Serdar Aziz'in sezonu kapatması G.Saray'da stoper krizine neden oldu. Nazifoğlu, Riekerink'e "Şimdilik takım içinden çözüm bulalım" dedi.

Hollandalı teknik adamın gözü Nigel De Jong'da. Tecrübeli oyuncu, daha önceki kariyerinde, sağ bek, sol orta, sağ orta, orta saha ortasında ve stoper olarak forma giymişti. De Jong'un stoper olarak sahaya en sezon 2004-05 sezonunda Ajax formasıyla Heerenveen'e karşı çıktı. O maçı Ajax sahasında 3-1 kaybetmişti. Riekerink, bugün Semih ve Hakan'ı ilk 11'de sahaya sürecek. Kulübe de Chedjou'nun olması bekleniyor. Ancak oyuncu değişikliği hakkını farklı bir alanda kullanmak isterse De Jong'u stopere çekecek.

0x0-stoper-bulundu-de-jong-1482605527198.jpg

Fotomaç
137
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Etiketler : , , , ,
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Galatasaray ve Daçka'ya kötü haberVan Persie Trabzonspor maçında yokAziz Yıldırım Brezilya'ya gidiyor
Trabzonspor Mehmet Ekici'yle anlaşamadıCüneyt Çakır'dan tartışılacak kararBaşakşehir'in ikinci transfer Kali
Rooney'e haftalık 820 bin EuroBoateng'den İbrahim Tatlıses şarkısıBabel'in menajerinden şok eden açıklama
FIRSATLAR DÜNYASI
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Haber3Group © 2001-2016 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  RSS