ANA SAYFA
Ara transferde iki stoper birden !

ARA TRANSFERDE İKİ STOPER BİRDEN !

Galatasaray, devre arasında kadrosuna iki stoper birden katmayı planlıyor.

»
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

9. haftada Adanaspor’u 1-0 yendikten sonra ligdeki maçlarda kalesini gole kapatamayan Galatasaray, Alanyaspor karşısında da aynı senaryoyu yaşadı.

Farklı kazanılan maça rağmen savunmada problem yaşayan Sarı-Kırmızılılar, 39. dakikada Sajjad’ın kafa vuruşuna engel olamadı. Ligde 16 haftalık bölümde kalesinde 16 kez meşin yuvarlığı gören Cim Bom, bu gollerin tam 9 tanesini kafayla yemiş oldu. Semih Kaya yine bir yan topta çaresiz kalırken, devre arasında stoper transferinin olmazsa olmaz olduğu bir kez daha kanıtlandı.

İlk hedef Sakho

Serdar Aziz ve Koray’ın sakatlığından dolayı alternatifsiz kalan Aslan, sürekli yenilen kafa golleri nedeniyle Ocak’ta, biri uzun boylu olmak üzere 2 stoper almayı planlıyor. Listenin başında Liverpool’dan Sakho var. İngiliz ekibinde forma bulamayan 1.89 boyundaki Fransız futbolcu için girişimler hızlandırılacak. İtalyan ekibi Atalanta’dan Rafael Toloi de gündemde.

Fanatik

586
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Etiketler : , ,
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Ümit Karan’dan sürpriz adaylık duyurusuEmenike, Spartak Moskova'da !Talisca ve Aras Özbiliz ilk 11'de
Fenerbahçe'den Zabaleta hamlesiHatem Ben Arfa Fenerbahçe'ye...Fenerbahçe'den transferde 'hücum' hamlesi
Nakoulma, Kayserispor ile sözleşmesini feshettiAra transferde iki stoper birden !Muhammet Demir + 4 Milyon TL
FIRSATLAR DÜNYASI
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Haber3Group © 2001-2016 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  RSS