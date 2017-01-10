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Antalya'ya gelen uçağa yıldırım düştü

ANTALYA'YA GELEN UÇAĞA YILDIRIM DÜŞTÜ

Almanya 3. Ligi'nde mücadele eden Erfurt takımının uçağının şimşek çarpması sonucu zorunlu iniş yaptığı belirtildi.

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Kış hazırlık kampı için Antalya'ya gelmek üzere yola çıkan Alman futbol takımı Erfurt'un uçağına yıldırım isabet etti. Dalaman'a acil iniş yapan Erfurt'ta herhangi bir sağlık problemi bulunmuyor.

Sabah saatlerinde Almanya'dan Antalya'ya hazırlık kampı yapmak için yola çıkan Alman futbolcu takımı Erfurt'un uçağına yıldırım düştü. 27 futbolcu bulunan uçak Dalaman Havaalanı'na acil iniş yapmak zorunda kaldı.

Erfurt'un resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada 'Uçağımıza yıldırım düştü ve fırtına bizi Dalaman'a inmek zorunda bıraktı.' denildi.
 
Erfurt kafilesinde herhangi bir sağlık problemi bulunmadığı öğrenildi.

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