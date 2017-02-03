ANA SAYFA
Antalyaspor’da sarı saç modası

ANTALYASPOR’DA SARI SAÇ MODASI

Antalyaspor'da Danilo'yla başlayan sarı saç modasına Sandro, Charles, El Kabir de katıldı.

»
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Türkiye Kupası maçları nedeniyle lige verilen arada çalışmalarına devam etti. Ligin 20’nci haftasında geecek hafta Atiker Konyaspor ile deplasmanda oynayacak kırmızı beyazılar, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki antrenmana koşuyla başlayan futbolcular, kondisyon, top kapma ve pas çalışması yaptı. Çift kale maçla tamamlanan antrenmanda teknik direktör Çalımbay, oyuncularına sık sık uyarıda bulundu. Motta ile kaleci Ahmet ise takımdan ayrı çalıştı. Afrika Uluslar Kupası final etkinliği için FIFA’nın davetlisi olarak Gabon’a giden Samuel Eto’o antrenmana katılmadı.

ANTALYASPOR 2 HAZIRLIK MAÇI YAPACAK

Antalyaspor, yarın saat 13.00’da Atilla V.Konuk Tesisleri’nde Almanya Bölgesel Lig takımlarından Waldhof Mannheim ile pazar günü de Belek’teki Regnum Carya sahasında saat 15.00’da Sırbistan Süper Lig takımı Radnicki Nis ile hazırlık maçı oynayacak. Teknik direktör Rıza Çalımbay, her 2 maça da farklı kadro çıkaracak. Maç oynamayacak olan gruptaki futbolcular, saat 10.00’da tesislerde antrenman yapacak.

AMK Gazetesi
6
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Etiketler : , , , , , , ,
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Hakan Çalhanoğlu'ndan flaş paylaşımMoussa Sow'dan iddiali derbi sözleriMesut Özil, Barcelona yolunda !
İsmail Köybaşı, 9 ay sonra...UEFA, Beşiktaş'ın adaylığını açıkladıİran’dan ABD'ye misilleme !
Bruma'ya yeni teklif ! 2.2 milyon euro...Trabzonspor istedi, Milan ile anlaştıDavid Beckham fena yakalandı
FIRSATLAR DÜNYASI
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  RSS