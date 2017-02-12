ANA SAYFA
Antalyaspor Başkanı saldırıya uğradı

ANTALYASPOR BAŞKANI SALDIRIYA UĞRADI

Antalyaspor, başkanı Ali Şafak Öztürk, Konya Büyükşehir Belediye Stadı’nda maçı seyrettiği locasında saldırıya uğradı.

»
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Antalyaspor'un 9 kişi tamamladığı maçın ardından bazı Konyasporlu taraftarların, Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk ve kırmızı beyazlı yöneticilerin bulunduğu tribüne çıktığı kaydedildi.

Yeşil beyazlı taraftarlarla Antalyasporlu yöneticiler arasında ciddi bir arbede yaşandığı ve Ali Şafak Öztürk ile yöneticilere fiziksel saldırıda bulunduğu öğrenildi. Kırmızı beyazlı yönetimin ise saldırıyı püskürttüğü bildirildi.

Hafif yaralanmaların olduğu olay sırasında Antalyasporlu yöneticilerin yanlarında ailelerinin ce çocukların da bulunduğu ifade edildi.

Ajansspor
181
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Etiketler : , , , , , ,
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Antalyaspor Başkanı saldırıya uğradıCaner Erkin'den şampiyonluk paylaşımı !Konyaspor - Antalyaspor maçı öncesi gerginlik
ABD'de Milli marş skandalı !Fab Melo evinde ölü bulunduQuaresma sosyal medyayı salladı !
Arda Turan: Pişman değilim !Tosic'e rekor cezaVan Persie'den Wenger'e ağır sözler !
FIRSATLAR DÜNYASI
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  RSS