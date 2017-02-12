Antalyaspor Başkanı saldırıya uğradı

ANTALYASPOR BAŞKANI SALDIRIYA UĞRADI Antalyaspor, başkanı Ali Şafak Öztürk, Konya Büyükşehir Belediye Stadı’nda maçı seyrettiği locasında saldırıya uğradı. Süper Lig 12.02.2017 20:02

Antalyaspor'un 9 kişi tamamladığı maçın ardından bazı Konyasporlu taraftarların, Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk ve kırmızı beyazlı yöneticilerin bulunduğu tribüne çıktığı kaydedildi. Yeşil beyazlı taraftarlarla Antalyasporlu yöneticiler arasında ciddi bir arbede yaşandığı ve Ali Şafak Öztürk ile yöneticilere fiziksel saldırıda bulunduğu öğrenildi. Kırmızı beyazlı yönetimin ise saldırıyı püskürttüğü bildirildi. Hafif yaralanmaların olduğu olay sırasında Antalyasporlu yöneticilerin yanlarında ailelerinin ce çocukların da bulunduğu ifade edildi. Ajansspor 181