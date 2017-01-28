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Antalya'da Samuel Eto'o şov !

ANTALYA'DA SAMUEL ETO'O ŞOV !

Süper Lig'de Antalya derbisinde Antalyaspor, Aytemiz Alanyaspor'u 2-1 mağlup ederek peşepeşe 4. galibiyetini aldı.

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Antalya Arena'da oynanan derbide perdeyi 41. dakikada Vagner Love açtı. İlk yarı bitmeden penaltı kazanan Antalyaspor'da Eto'o ilk vuruşta Haydar'ı geçemedi, devamında attığı golle ilk yarının skorunu belirledi.

76. dakikada Eto'o ile bir gol daha bulan Antalyaspor karşılaşmayı 2-1 mağlup üst sıralara doğru yükselişini sürdürdü. Böylece 28 puana çıkan Çalımbay'ın öğrencileri 5. sıraya yerleşti.

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