Antalya'da Milli zafer !

2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu 5. maçında A Milli takımımız, Antalya Arena'da Finlandiya'yı ağırladı.

Milliler Finlandiya'yı Cenk Tosun'un golleriyle 2-0 yenerek 8 puana yükseldi.

MAÇ GOLLE BAŞLADI

Mücadelenin 9.dakikasında İsmail Köybaşı'nın sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortada ön direkte Olcay Şahan son bir dokunuşla topu arka direğe gönderdi. Pozisyonu iyi takip eden Cenk Tosun'un arka direkte bekletmeden sol ayağıyla yaptığı vuruşunda meşin yuvarlak Lukas Hradecky'nin solundan ağlarla buluştu ve milli takım 1-0 öne geçti.

CENK YİNE SAHNEDE

13.dakikada sağ kanattan kazandığımız korneri kullanan Selçuk İnan'ın ceza alanına gönderdiği ortasına ön direkte iyi yükselen Cenk Tosun, güzel bir kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı Lukas Hradecky'nin sağından ağlarla buluştu. Millilerimiz bu golle skoru 2-0'a getirdi. Bu golün ardından oyun kontrolünü elinde tutan millerimiz rakibe fırsat vermemeye çalıştı.

İlk yarı 2-0 üstünlüğümüz ile sonlandı.

Geride kalan dakikalarda skor değişmezken, Fatih Terim 63’te Yunus Mallı’nın yerine Okay’ı, 72’de Olcay Şahan’ın yerine Emre Mor’u ve 84. dakikada galibiyet gollerini atan Cenk Tosun’un yerine Enes Ünal’ı sahaya sürdü.

MAÇI CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN DA İZLEDİ

A Milli Futbol Takımı'nın 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda Finlandiya ile yaptığı maçı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da izledi. Erdoğan'ın yanı sıra müsabakayı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören ve Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan da takip etti.

MAÇA YOĞUN İLGİ

Maçın biletleri günler öncesinden tükendi. Tribünlerde, her koltuğa Türk bayrağı konuldu. Stat içerisine Milli Takım Taraftar Kulübü'ne ait 'Sen Tribünde Ay, Milliler Sahada Yıldız Olsun', yazılı pankart dışında hiçbir pankart asılmadı. Maça saatler kala stada giden yollarda trafik yoğunluğu yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın maçı izleyeceğini açıklamasının ardından, stat çevresinde güvenlik üst düzeye çıkarıldı. Cumhurbaşkanlığı korumaları stat dışında yapılan kontroller sırasında gazetecilerin görüntü almasını engelledi. Basın mensupları stada x-ray cihazı da dahil 3 kez aramadan geçirildi. Stat çevresinde özel hareket polisleri ile atlı birlikler önlem alırken, bomba imza uzmanı polisler, eğitimli polis köpekleri ile bomba araması yaptı.

İki takım bugüne kadar ilki 1924, sonuncusu da 2012 yılında olmak üzere 13 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 4'ünü Türkiye, 6'sını Finlandiya kazanırken, 3 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Her iki takım da bu maçlarda 20'şer gol kaydetti. Bu maçların 4'ü resmi nitelikteydi. Finlandiya bu maçların 3'ünü kazanırken Türkiye tek galibiyet alabildi.

A MİLLİLERİN TARİHTEKİ İLK MAÇI

A Milli Futbol takımı tarihteki ilk galibiyet sevincini Finlandiya karşısında yaşadı. Teknik direktör Billy Hunter yönetimindeki ay- yıldızlı ekip, Helsinki'de Helsingfors Stadı'nda oynanan karşılaşmayı 4-2 kazandı. Ay yıldızlılar bu tarihi galibiyetten sonra 2 Haziran 1996'daki özel maça kadar Finlandiya karşısında oynadığı 6 maçta galibiyet yüzü görmedi.

İŞTE MÜTHİŞ MAÇIN ÖZETİ

Diğer sayfada...