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Antalya Maratonu'nda şok ölüm !

ANTALYA MARATONU'NDA ŞOK ÖLÜM !

Runatolia Antalya Maratonuna katılan sporcu bitiş çizgisine 500 metre kala yere yığılarak hayatını kaybetti.

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Antalya'da bu yıl 12'incisi düzenlenen Uluslararası Runatolia Antalya Maratonuna katılan sporcu bitiş çizgisine 500 metre kala öldü.

Yarış için bir grup arkadaşıyla Antalya'ya gelen Zeynel Murat Batur (36), katıldığı yarı maraton yarışının bitiş çizgisine 500 metre kala yer yığıldı.

Koşu için bekleyen 112 Acil Servis ekiplerinin müdahale ettiği Batur, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Batur'un cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Akdeniz Üniversitesi Adli Tıp Kurumunun morguna kaldırıldı.

Zeynel Murat Batur'un aynı koşuya önceki yıllarda 3 kez daha katıldığı öğrenildi.

AA
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