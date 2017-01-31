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Anıl Karaer Gençlerbirliği'nde

ANIL KARAER GENÇLERBİRLİĞİ'NDE

Başkent ekibi Gençlerbirliği, Anıl Karaer'i 6 aylığına kadrosuna kattı.

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Spor Toto Süper Lig takımlarından Gençlerbirliği, ara transfer döneminin son gününde Anıl Karaer'i 6 aylığına kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde Gençlerbirliği Kulübü Başkan Vekili Murat Cavcav da yer aldı.

Murat Cavcav, anlaşmanın her iki tarafa da hayırlı olması temennisinde bulundu.

28 yaşındaki Anıl Karaer, son olarak Kayserispor forması giyiyordu.

Öte yandan başkent temsilcisi, yabancı santrfor transferi için uzun yıllardır kadrosunda bulundurduğu Ante Kulusic ile yollarını ayırdı.

AA
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