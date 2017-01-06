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Andre Santos'tan şampiyonluk yorumu

ANDRE SANTOS'TAN ŞAMPİYONLUK YORUMU

Bir dönem Fenerbahçe'nin de formasını giyen Andre Santos şampiyonluk yarışı hakkında açıklamalarda bulundu.

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TFF 1. Lig ekiplerinden Boluspor forması giyen Andre Santos geçmişte iki sezon formasını terlettiği Fenerbahçe'yi ve Süper Lig'deki şampiyonluk yarışını değerlendirdi.

"BENİ BURAYA BİR PROJE GETİRDİ"

Boluspor'a neden geldiğini de anlatan Santos, "Beni buraya getiren şey bir proje oldu. Hocayı zaten tanıyordum. Beni isteyen başka kulüpler de olmuştu. Burası ile ilgili anlatılanlar beni cezbetmeye yetti ve bende burayı seçtim. Hayatım boyunca hep çizgide oynadım. Fenerbahçe'den de hatırlarsınız ofansif yönüm daha iyiydi ilk sezonumda 13 gol atmıştım" dedi.

"FENERBAHÇE'YE KARŞI OYNAMAK DAHA CAZİP OLUR"

Santos, Fenerbahçe'de oynamak ister misin sorusuna, "İstemem dersem yalan söylerim. Orada çok güzel hatıralarım oldu. Van Persie ile konuştuğumda sen gel bize maaşını ben ödeyeceğim demişti. Fenerbahçe'ye dönmek yerine onlara karşı oynamak daha cazip" cevabını verdi.

"BAŞAKŞEHİR ÇOK İYİ AMA..."

Süper Lig'deki şampiyonluk yarışını da değerlendiren Santos, "Süper Lig bu sezon çok rekabetçi geçiyor. Başakşehir'in başarısı hiçe sayılamaz. Ancak arkadan Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş geliyor. Ben bütün takımları başarılı buluyorum. Başakşehir'e başarılar diliyorum ama gönlümden geçen taraftarı olduğum Fenerbahçe'nin şampiyıon olması, alabildiği kadar puan alıp sezon sonu mutlu sona ulaşması" ifadelerini kullandı.

Akşam
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