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Anderson Talisca Beşiktaşlılara umut veriyor

ANDERSON TALİSCA BEŞİKTAŞLILARA UMUT VERİYOR

Anderson Talisca, gösterdiği performansla dikkati çekti.

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Spor Toto Süper Lig'in ikinci bölümü için hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta sakatlığını atlatan 22 yaşındaki Anderson Talisca, gösterdiği performansla dikkati çekti.

Beşiktaş'ın ligde Gençlerbirliği ile yaptığı karşılaşmada sağ ayak  tarak kemiği kırılan ve iki aya yakın süre forma giyemeyen siyah-beyazlı oyuncu,  sahalara dönmesinin ardından takımının oynadığı iki maçtaki performansıyla göz  doldurdu.
 
Oynamaya hazır hale gelmesinin ardından Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye  Kupası'nda sahasında Boluspor'u 2-0 mağlup ettiği müsabakada ilk kez şans bulan  Talisca, takımının bir golünü kaydederek sezon başındaki golcü kimliğini  hatırlattı.
 
Anderson Talisca, Beşiktaş'ın Antalya kampında da sezonun ikinci  bölümü için hazır olduğunu gösterdi.
 
Siyah-beyazlı ekibin Antalyaspor'a 4-2 mağlup olduğu hazırlık maçında  takımının 2 golünü atan Talisca, performansıyla teknik heyeti sevindirdi.
 
Golleriyle dikkati çekiyor

Talisca, sezon başından beri ortaya koyduğu golcü kimliğiyle dikkati  çekiyor. Sakatlığı öncesinde Süper Lig'de 6 maçta oynama şansı bulan Brezilyalı  futbolcu, 4 gole imza attı.
 
Akhisar Belediyespor karşısında ligdeki ilk gol sevincini yaşayan genç  futbolcu, Antalyaspor karşısında 2 kez fileleri havalandırdı. Talisca, sakatlık  yaşadığı Gençlerbirliği maçında ise takımının tek golünü kaydetti.
 
Anderson Talisca, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın Benfica ile  deplasmanda yaptığı karşılaşmada ise yine ekibi adına bir kez fileleri sarstı.
 
Talisca, görev aldığı 10 resmi maçta siyah-beyazlılara 6 gol  kazandırdı.
 
2 hazırlık maçında 3 gol

Siyah-beyazlı futbolcu, hazırlık maçlarını da boş geçmedi. Sezonun ikinci bölümü için forvet transfer etmeyi planlayan  Beşiktaş'ta Brezilyalı oyuncu, görev aldığı iki hazırlık müsabakasında 3 kez gol sevinci yaşadı.

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