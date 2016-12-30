Amerika’dan bomba Fenerbahçe iddiası

Amerika’nın ünlü spor dergilerinden Sports Illustrated, devre arasında gerçekleşmesi muhtemel 10 transferi derlerken iki dünya yıldızının talipleri arasına Fenerbahçe’yi de ekledi.

ZOR BİR İDDİA: JAMES…

Yapılan haberde, Fenerbahçe’nin Real Madrid’den James Rodriguez ve Manchester United’dan Memphis Depay’a talip olduğu yazıldı. James’i transfer edecek kulübün 60 milyon Euro ödemesi gerektiği belirtilen haberde, “Juventus, Fenerbahçe, Chelsea, Inter ve Manchester United onunla ilgileniyor.” ifadeleri kullandı. Ancak James’in hem maliyeti hem de Real Madrid tarafından kadroda tutulma isteği bu transferi geçerli kılmıyor. SI’ya göre ise gerçekleşme ihtimali; %80…

DEPAY İÇİN ADVOCAAT FAKTÖRÜ

Fenerbahçe’ye transfer için şans tanınan diğer isimse Manchester United’lı Memphis Depay. Geçtiğimiz günlerde nargile içip alkol kullanırken çekilen fotoğrafları medyada yer alan ve büyük tepki çeken Depay’ı Fenerbahçe’nin dışında Everton, West Ham United, Wolfsburg, Tottenham Hotspur ve Nice’in de istediği belirtildi.

Transferin gerçekleşme olasılığına %95 oran veren haberde özellikle Dirk Advocaat sayesinde sarı lacivertli takımın transferde bir adım önde olacağı ifade edildi.