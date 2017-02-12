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Alpay Özalan'ın istifası istendi

ALPAY ÖZALAN'IN İSTİFASI İSTENDİ

Manisaspor'a 5-1 mağlup oldu, Eskişehirspor'da teknik direktör Alpay Özalan topun ağzına geldi.

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Oynanan futbol ve skordan memnun olmayan Eskişehirspor taraftarı teknik direktör Alpay Özalan'ı istifa davet etti. Geçtiğimiz hafta Şanlıurfaspor deplasmanında 1-1 berabere kalan Es-Es son iki haftada 5 puan kaybederken, lider girdiği haftada koltuğu Evkur Yeni Malatyaspor'a kaptırdı. Sezon öncesi Alpay Özalan'ın deneyimsiz oluşu birçok kişi tarafından eleştirilirken olaylı Göztepe maçındaki tavrı ise eleştirilere neden olmuştu.

İŞTE ADAYLAR

Dün akşam toplanan Eskişehirspor yönetimi Alpay Özalan ile yolları ayırma kararı aldı. Bu akşam toplanacak yönetimin teknik direktörlük görevi için adayları: Hakan Kutlu, Ogün Temizkanoğlu ve Abdullah Ercan oldu.

Abdullah Ercan'ın ismi sezon öncesi gündeme gelmiş fakat yönetim Alpay Özalan'da karar kılmıştı.
Öte yandan; Alpay Özalan TFF 1. Ligde 20 karşılaşmada; 11 galibiyet, 5 beraberlik ile 4 mağlubiyet elde ederken 38 puan topladı. Göztepe maçından sonra 3 puan silme cezası alan Es-Es 35 puanla 2. sırada yer aldı.

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