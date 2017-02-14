Alpay Özalan'dan olay sözler !

Eski Eskişehirspor Teknik Direktörü Alpay Özalan, "Referandum sürecinde düşüncelerimi söyledikten sonra benim üzerime özellikle sosyal medyada bir linç girişimi kampanyası başlatıldı" dedi.

TFF 1. Lig ekibi Eskişehirspor'da yönetimin aldığı kararla dün sözleşmesi feshedilen teknik direktör Alpay Özalan, takımdan sportif başarısızlık nedeniyle gönderilmediğini ifade etti.



Anadolu Spor Gazetecileri Derneği Eskişehir Şubesinin davetlisi olarak Eskişehir Gazeteciler Cemiyetine gelen Özalan, burada konuya ilişkin açıklamalar yaptı.



Türkiye'nin bir referandum sürecinden geçtiğini ve herkesin demokratik bir şekilde düşüncesini söylediğini ifade eden Özalan, şöyle devam etti:

"Biz de söyledik. Referandumda da safımız belli. Bizim dik duruşumuz budur. Takım olarak zor zamanlarda başarılı olduk. İyi, karakterli ve kaliteli futbolculara sahibim. Bu takım şampiyon olacaktır. Sezon başlarken buradaki sıkıntıları ben yapmadım. Kulübün finansal sıkıntılarını herkes iyi biliyor. Sağ olsun oyuncularımız bunları hiçbir zaman söz konusu edip performans düşüklüğü yapmadı. Referandum sürecinde düşüncelerimi söyledikten sonra benim üzerime özellikle sosyal medyada bir linç girişimi kampanyası başlatıldı."

Ligin 20. haftasındaki Manisaspor maçından bir hafta önce, aleyhinde tezahüratlar yapılacağını bildiğini aktaran Özalan, "Böyle organizasyonlar içinde bazı teşkilatlar vardı. Düşüncelerimi özgürce söylemekten hiçbir zaman kaçmam. Yönetim kurulu ayrılmamız yönünde karar aldı. Biz de saygıyla karşıladık. Gönderilme kararımda sportif başarısızlık söz konusu değildir. Gidişimizin neden olduğunu herkes çok iyi biliyor" şeklinde konuştu.

Göztepe maçında takımı sahadan kendisinin çektiğine yönelik algı olduğunu ifade eden Özalan, sanılanın aksine Eskişehirspor Kulübü Başkanı Halil Ünal'ın talimatını yerine getirdiğini sözlerine ekledi. Alpay Özalan, 27 Ocak'ta sosyal medya hesabından yaptığı görüntülü paylaşımda, referandumda "Evet" oyu kullanacağını açıklamıştı.