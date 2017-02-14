Alpay Özalan ile yollar ayrıldı !

Küme düşme potasındaki Manisaspor'a 5-1 yenilen Eskişehirspor'da beklenen ayrılık gerçekleşti. Kırmızı-Siyahlı kulüp, Alpay Özalan ile yolların ayrıldığını resmen duyurdu.

Resmi siteden yapılan açıklama şöyle;

Yönetim Kurulumuzun aldığı kararla Teknik Direktörümüz Sayın Alpay Özalan’ın sözleşmesi karşılıklı görüşülerek fesh edilmiştir. Sayın Özalan’a ve Yardımcı Hocalarımıza, Sezon başından bu yana Eskişehirsporumuza verdikleri katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Kendilerine bundan sonraki mesleki yaşamında başarılar dileriz.

ÖZALAN'IN YERİNE MEHMET ÖZDİLEK

Kırmızı-siyahlı yönetim, Alpay Özalan'dan boşalacak teknik direktörlük görevine Mehmet Özdilek'i getirmeye hazırlanıyor.

Eskişehirspor'un Mehmet Özdilek ile prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.