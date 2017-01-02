Alpay Özalan: Hakemlerden dertliyiz

Antalya Belek'te ikinci yarı kamp hazırlıklarına başlayan Eskişehirspor'da teknik direktör Alpay Özalan, ilk yarı değerlendirmesi, genel performansları ve birçok soruya cevap verdi.

“Böyle güzel bir stada milli maç yakışır”

Taraftarlarının çok efsane olduğunu ifade eden Alpay Özalan, “Biz daha seyirci gücünü arkamıza almadan bu başarıları elde ettik. ‘Onlar geldiğinde de çok daha iyi yerlerde olacağız' dedik. İki maç içeride oynadığımızda 8-9 gol atmışız, 3 gol yemişiz. Allah razı olsun devletimizden çok muhteşem bir stat kazandırmış şehrimize. Yeni stadımızda, bizim seyircimizle birlikte çok daha büyük güçlere sahip olup çok daha büyük bir başarılar elde edeceğimizden eminim. Birde bu kadar güzel bir statta Eskişehir'imize Milli Takımı'nda gelip uluslar arası bir mücadele içerisinde olması gönlümden tabi ki geçiyor. Bu Fatih hocanın ya da federasyon başkanının vereceği bir karardır. Böyle güzel bir stada milli maç yakışır” diye konuştu.

“O iş tersine dönecekti”

Eskişehirspor'un lige zor adapte olduğunu dile getiren genç çalıştırıcı, 3 puanları silinen Göztepe maçı hakkında ise şöyle konuştu:

“Burada mütevazi olamayacağım; çünkü mütevazi oldukça, Muhsin Ertuğrul'un bir lafı var: “Mütevazi fazla olma; çünkü öyle sanırlar seni.” Bizi de öyle sanmaya başladılar. Böyle kariyeri yüksek süper lig deneyimi olan bu oyuncu grubunu TFF 1. Lig'e monte etmek ve bu ligde top oynatmak gerçekten zor. Biz teknik ekip olarak bunu başardık. Bunu da oyuncularımızla samimiyeti kurarak başardık ve bu işi Türkiye'de şu anda en iyi yapan benim. Yakın zamanda onların içerisinden gelmiş biri olarak onların dertlerini çok iyi anlıyorum. Onun dışında hiçbir zaman ben Göztepe maçını unutamayacağım. Çok net söylüyorum benim o sahadan 3-0, 4-0 gibi çok net skorlarla ayrılmam lazımken, 2. Dakikada Erkan'ın golünden sonra Semih penaltı kaçırdı. Sonra Semih karşı karşıya gol kaçırdı. Yani beklide o iş tersine dönecekti ve ben de Göztepe seyircisini çok iyi bildiğim için belki takımına bir tepki olacaktı ve oradan, belki de biz çok farklı bir şekilde galip ayrılacaktık. Çok büyük bir şekilde hakem kurbanı olduk. Birkaç maç daha var ama o maç Türkiye'nin gözü önünde oldu. Birde oradan kazanmış olduğumuz 3 puanı sildik ve 6 puan kaybettik. Göztepe maçından sonra baktığınızda benim liderle aramda 9 puan fark vardı. 9 puan fark olan takımın sezonun sezonun bitmesine iki hafta kala Denizlispor'a galip geldiğim zaman ya da 3 puanım silinmediği zaman şu anda lider olarak bitiriyorsam ve bu ligde çok daha farklı yerlerde olabilirdim.”

“Hakem kurbanı olduk”

Hakem hatalarının da takımı etkilediğini söyleyen Alpay Özalan, “Ancak oyuncu grubum varıyla yoğuyla çok çalıştılar. Onları tebrik ediyorum. Onların başarısıdır bu. Çünkü siz 9 puan farkla gelip son hafta liderliği kıl payı kaçırmanız büyük başarıdır. Bizim şu anda önümüz açık ve takımın taşlarını yerine oturttuk. Stadımız geldi, seyircimiz arkamızda, şehir bize inanıyor ve bundan sonra da bizim takımımızın önünde gerçekten durmak zor diye düşünüyorum ben. Biz futbolda kaybetme tarafını düşünmüyoruz çünkü artık öyle bir kredimiz yok. Eskişehirspor'u hak ettiği Süper Lig'e çıkarmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız ve bundan da kimsenin şüphesi olmasın. Çok karakterli ve düzgün oyunculara sahibim ve bu yüzden de kendimi teknik direktörlük deneyimim de şanslı olarak görüyorum. Hakemlerden dertliyiz ve özellikle yaklaşık ligin başında 4-5 maçın yayınlanmamasından sonra o maçlarda hakem kurbanı olduk. Atılan goller sayılmadı, gereksiz kırmızı kartlar verildi. Ancak bunların hepsinin üzerine artık kum serptik. İnşallah bu sezonu şampiyonlukla tamamlayacağız” dedi.

“Benim takımımın hiçbir şeye ihtiyacı yok”

Transfer yasağı hakkında da konuşan Eskişehirspor Teknik Direktörü Alpay Özalan, “Transfere açık olsaydık bile inanın sadece 1 oyuncu alırdım. Benim ihtiyacım yok çünkü. Onun dışında benim takımımın hiçbir şeye ihtiyacı yok. Benim takımım fazlasıyla her şeyi yerine getirir ve sonuca da ulaşır” diyerek sözlerini sonlandırdı.