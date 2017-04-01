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Almanya'da feci sakatlık ! Parmağı kırıldı...

ALMANYA'DA FECİ SAKATLIK ! PARMAĞI KIRILDI...

Hoffenheim'da Sandro Wagner'in işaret parmağı ortadan ikiye kırıldı...

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Bundesliga'daki Hertha Berlin-Hoffenheim maçında rakip takım oyuncusu Sandro Wagner, Ibisevic ile çarpıştı. Yere düşen tecrübeli futbolcunun sol işaret parmağı ortadan ikiye kırıldı.

Bundesliga'da Hertha Berlin'in Hoffenheim'ı konuk ettiği maçta konuk ekibin oyuncusu Sandro Wagner, Vedat Ibisevic'le çarpıştı. Yere kontrolsüz şekilde düşen Alman futbolcu sol işaret parmağından feci şekilde kırıldı. Uzun süre acı içinde kıvranan 29 yaşındaki forvet oyuna devam etti.

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KARŞILAŞMAYA DEVAM ETTİ

Alman rejisinin ekrana getirdiği Wagner'in parmağının durumu izleyenleri şok etti. Saha kenarında tedavisi yapıldıktan sonra karşılaşmaya devam eden Wagner'in takımı maçı deplasmanda Kramaric(2) ve Niklas Süle'nin golleriyle 3-1 kazanmasını bildi. Hertha Berlin'in tek golünü Pekarik kaydetti.

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