Alkışlar Van Persie için

Karşılaşmanın 44.dakikasında kazanan penaltıyı penanka vuruşuyla gole çeviren ve farkı 3'e çıkaran Robin van Persie ilk yarının bitiş düdüğüyle birlikte soluğu Amedspor kalecisi Kazım Sarı'nın yanında aldı.



Kazım'dan Panenka penaltısı nedeniyle özür dileyen ve tecrübeli kaleciye sarılan van Persie daha sonra üzerindeki formayı çıkartarak Amedspor kalecisine hediye etti. Hollandalı yıldızın bu hareketi sosyal medyada da gecenin en çok konuşulan anlarından biri oldu.