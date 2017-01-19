Ali Şen'den Aziz Yıldırım'a istifa çağrısı

Fenerbahçe'nin efsane başkanlarından Ali Şen, "Aziz Yıldırım keşke bıraksaydı da istifa laflarını duymasaydı." diyerek istifa çağrısı yaptı.

"AZİZ YILDIRIM KEŞKE İSTİFA ETSEYDİ"

Aziz Yıldırım'ın artık zamanının dolduğunu belirten Ali Şen, "Aziz Yıldırım keşke bıraksaydı ve istifa laflarını duymasaydı. Ali Koç herkesin kalbinde. Fenerbahçe kulübüne kim destek verirse, başının üzerine taç yapma peşinde olan biriydim ben. Aziz Yıldırım rekorları kırdı, kulübe büyük hizmetler yaptı, ancak her şeyin bir sonu var, bunun önüne geçemezsin" dedi.