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Ali Şen: Oyumu Ali Koç'a vereceğim

ALİ ŞEN: OYUMU ALİ KOÇ'A VERECEĞİM

Eski Fenerbahçe başkanı Ali Şen, özel açıklamalarda bulundu

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Fenerbahçe'nin efsane başkanı Ali Şen, beIN SPORTS'ta yayınlanan 'Günün konuğu' programına çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.

'Keşke o zaman istifa etseydi'

Aziz Yıldırım'ın kendisinden daha iyi başkanlık yaptığını söyleyen Ali Şen "Ancak keşke tribünlerden yükselen ilk 'diktatör' seslerinde istifa etseydi" dedi.

'Oyum Ali Koç'a'
 
Aziz Yıldırım'ın Ali Koç'la birlikte hareket etmesi gerektiğini belirten Ali Şen "Fenerbahçe bu sene şampiyon olsa bile Aziz Yıldırım ayrılmalı" dedi. Ali Şen son olarak, olası bir seçimde oyunu Ali Koç'a vereceğini söyledi.

LigTV
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