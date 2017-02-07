''Ali Palabıyık'ı maça Aziz Yıldırım atadı''

Eski PFDK Başkan Vekili Ahmet Akpınar, Radyospor'dan Özgür Sancar'a gündeme bomba gibi düşen bir açıklamada bulundu. Beşiktaş'ın derbiyi kaybettiğini ancak bunun planlanmış bir maç olduğunu belirten Akpınar, "Ali Palabıyık derbiye, Aziz Yıldırım tarafından atanmıştır. Yıldırım, sürekli Yusuf Namoğlu ile uğraşıyordu, o da bu baskıdan kurtulmak için Yıldırım'ın isteğini yerine getirip maça Ali Palabıyık'ı atadı ve kupada devam etmelerini sağladı" diye konuştu.

ONURLU DAVRANMAK!

Akpınar şöyle devam etti: "Fenerbahçe'nin sporda şiddet yasasına göre şikayette bulunması haklı. Sahaya girilmemesi gerekiyordu, olaylar vardı, Van Persie tribünlere dil çıkardı, ayrıca kötü bir hareket yaptı. Nouma bu hareketi yaptığında Beşiktaş camiası onurlu davranıp onu gönderdi. Bakalım aynı onurlu davranışı Fenerbahçe camiası gösterebilecek mi. Güneş'in yaptığı hareketleri de gördüm. Sinirlenerek yaptığı bu hareketleri yapmaması gerekiyordu."