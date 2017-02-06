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Ali Palabıyık'a suç duyurusu !

ALİ PALABIYIK'A SUÇ DUYURUSU !

Beşiktaşlı taraftarlar, Fenerbahçe derbisindeki yönetimi sebebiyle maçın hakemi Ali Palabıyık hakkında suç duyurusunda bulundu.

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Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında hakem Ali Palabıyık'ın yönetiminden memnun olmayan Beşiktaşlı taraftarlar savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Erdal Abay isimli Beşiktaş taraftarı savcılığa giderek Ali Palabıyık'tan şikayetçi oldu.

2017/18324 soruşturma nolu dilekçede Beşiktaş taraftarı Erdal Abay, maçın hakemi Ali Palabıyık ve yardımcılarının maçın ilk dakikasından itibaren taraflı yönetimi ve taraftarları tahrik edici hareketleri sebebiyle kendisi ve ekibinden şikayetçi olduklarını savcılığa iletti.

Goalbien

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