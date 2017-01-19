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Ali Ay: Aziz Yıldırım ile görüştük

ALİ AY: AZİZ YILDIRIM İLE GÖRÜŞTÜK

Bursaspor, Fenerbahçeli Aatif Chahechouhe transfer etmek için girişimlere başladı.

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Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay, DHA muhabirine yaptığı açıklamada, Aatif için Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ile telefonda görüştüğünü belirterek, "Başkan Yıldırım, konuyu teknik direktör ile görüşeceğini söyledi. Ona göre karar verilecekmiş. Bu sezon için kiralık, sezon sonu için de satış opsiyonu olabilir. Henüz ortada kesinleşmiş bir durum yok. Başkan Yıldırım, yurt dışından döndükten sonra kesin sonuç ortaya çıkar" dedi. 

Başkan Ay, stoper transferi konusunda da görüşmelerin devam ettiğini belirterek, "Hem yerli hem yabancı arayışımız devam ediyor" diye konuştu.

Hürriyet
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