ANA SAYFA
Ali Ay açıkladı ! Bilal Kısa...

ALİ AY AÇIKLADI ! BİLAL KISA...

Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay, Hamzaoğlu ile kendilerine bir hedef koyduklarını söyledi.

»
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay, "Sezon başında 'Bursaspor Avrupa'ya gidecek.' demiştim, aynı fikirdeyim. Eğer Avrupa'ya gidemezsek kendimi ve yönetimimi başarısız olarak addedeceğim." dedi.

Ay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezon öncesinde teknik direktör  Hamza Hamzaoğlu ile kendilerine bir hedef koyduklarını ve bu hedef doğrultusunda  yollarına devam ettiklerini belirtti.
 
"Hocayı seviyoruz, hoca da bizi seviyor." diyen Ay, şunları kaydetti:
 
"Sezon başında 'Bursaspor Avrupa'ya gidecek.' demiştim, aynı  fikirdeyim. Eğer Avrupa'ya gidemezsek kendimi ve yönetimimi başarısız olarak  addedeceğim. Hamza Hamzaoğlu ile ilgili hiçbir tereddüdümüz yok. Çalışmalarımız  gayet güzel gidiyor. Projelerimiz var. Pilot takımımız Yeşil Bursa'nın başına  Turhan hocayı getirdik. Hamza hoca ile birlikte çalışıyorlar. Bundan sonra  altyapıdan gelecek oyuncular önce Yeşil Bursa'da forma giyecek sonra Bursaspor'a  geçecek. Ancak bazı durumlarda direkt altyapıdan A takıma oyuncu alabileceğiz.  Hamza hoca ile bu zamana kadar hiç problemimiz olmadı, bundan sonra da olacağını  tahmin etmiyorum. O da takımı için kendisini veriyor. Kendisine teşekkür  ediyorum."
 
Bilal Kısa'nın durumu
 
Başkan Ay, sezon başında Serdar Aziz'e karşılık Galatasaray'dan alınan  Bilal Kısa'dan beklentisinin çok yüksek olduğunu, ancak bunun gerçekleşmediğini  aktardı.
 
Bilal Kısa'nın Spor Toto Süper Lig'de ilk bölümün son haftasındaki  Gençlerbirliği maçında sakatlandığını anımsatan Ay, "Eğer sakatlanmasaydı Bilal  ile konuşmayı düşünüyorduk. Maalesef taraftarımızla bir türlü frekansları uymadı.  Kendisinden beklentim büyüktü. Duygusal tarafı ağır bastı. İsmail Konuk ve Merter  Yüce, kendilerini daha çabuk toparladı. Bilal hala ikinci maçta kaldı. Daha iyi  olması gerekirdi, olmadı. Futbolda böyle şeyler oluyor." ifadelerini kullandı.
 
Ali Ay, takım kaptanlarından Şamil Çinaz'ın sözleşmesinin sezon  sonunda biteceğini anımsatarak, daha önce bir görüşme yaptıkları bu oyuncuyla 1-2  hafta içinde yeniden bir araya gelerek sözleşme uzatma yoluna gideceklerini  açıkladı.
 
 "Bursaspor'un bir anayasası olması lazım"
 
Ay, yönetim kurulu olarak göreve geldikleri ilk günden beri  Bursaspor'un hem sportif hem de mali yönden başarılı olması için yoğun bir  çalışma temposu içinde bulunduklarını söyledi.
 
Diğer yandan kulübün kurumsal yapısıyla ilgili çalışmalar yaptıklarını  vurgulayan Ay, "Şu an bir tüzük çalışmamız var. Tüzük bizim için çok önemli. Her  zaman da söyledim, Bursaspor'un bir anayasası olması lazım." şeklinde görüş  belirtti.
 
Başkan Ay, Bursaspor'un kongrelerinde yöneticilerin çok dikkatli  seçilmesi gerektiğinin önemli konulardan biri olduğunu belirterek, sözlerini  şöyle sürdürdü:
 
"Buraya gelecek yöneticilerde her şeyden önce bir kere Allah korkusu  olması lazım. Çünkü para, kendi parası değil. Burasını kendi şirketlerinden daha  dikkatli yönetmeleri lazım. Ayrıca, paranın hesabını çok iyi bilmesi gerekiyor.  Onun için tüzük çalışması yapıyoruz. Gelecek ay tüzük kongresi olacak. Bayağı bir  değişiklik oldu. Birkaç maddeyi kendi aramızda tartışıyoruz. Gelecek hafta son  durumu yayınlayıp duyurusunu yapacağız."
 
"Benim için altyapı çok önemli"
 
Bursaspor'un bugüne kadar altyapısıyla Türkiye'ye örnek bir kulüp  olduğunu dile getiren Ay, bunu sürdüreceklerini anlattı.
 
Ay, kendisinin sanayici kimliğinin bulunduğunu, güvendiği insanın  sonuna kadar yanında durduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:
 
"Güvendiğim insana da bir süre veririm. Şu an Vakıfköy'de Bursaspor'un  altyapısının başında yönetici arkadaşım Ali Turan ile Adnan Örnek var. Onlara bir  sene süre verdim. Uzaktan ben de kontrol ediyorum. Maalesef çok fazla oraya vakit  ayıramıyorum. Sene sonunda bakacağız. Gerekli görülürse değişiklik bile  yapabilirim. Çünkü benim için altyapı çok önemli. Şu anda oradaki sistem iyi  gidiyor. Projeler 1-2 ay içinde hallolacak. İnşaata da başlayacağız. 3 bin 500  metrekarelik güzel bir tesis inşa etmeyi, yan tarafına da 20 derslikli bir orta  okul ve lise yapmayı düşünüyoruz. Onu da başardığımız zaman orası çok daha güzel  olacak."
 
Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nın isim hakkı konusunda çok sayıda  görüşmeler yaptıklarını belirten Ay, ancak bu konuda hala bir sonuç  alamadıklarını, görüşmelerin sürdüğünü aktardı.
 
Kalıcı gelir çalışmaları
 
Yeşil-beyazlı kulübe kalıcı gelirler kazandırılması için de çaba  harcadıklarını belirten Ay, şöyle konuştu:
 
"150 milyon liralık bir kredi kullandık. Bunun 100 milyon liralık  kısmını diğer banka ve kendimiz için kullanacağız. Kalan 50 milyon liralık kısmı  ile ilgili de yatırım çalışması yapacağız. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız  Recep Altepe ile görüştük. Durumları anlattık. Mudanya yolunda benzin istasyonu  projemiz var. Onu 2-3 yapmayı düşünüyoruz, yer bulamıyoruz. Bulduğumuz yerlere de  çok para istiyorlar. Uygun alıp değerini yükseltmek istiyoruz. Çalışmalarımız  sürüyor. Bursaspor'a güzel kalıcı gelirler kazandırmak istiyoruz."

39
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Etiketler : ,
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Galatasaray’da çifte transfer harekatıBeşiktaş'ın yeni golcüsü: Jackson Martinez''Fenerbahçe'ye giderim''
Riekerink açıkladı ! Forvet ve stopere transfer...West Ham United'da Payet kriziErsan Gülüm Beşiktaş'ta !
Rodrigues imzayı attı ! İlk sözleri...Kupayı çalmaya çalışan şüpheli mahkemeye sevk edildiOlcay Şahan: ''Trabzon'a tecrübemi getirdim''
FIRSATLAR DÜNYASI
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  RSS