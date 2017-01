Ali Ay açıkladı ! Bilal Kısa...

Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay, "Sezon başında 'Bursaspor Avrupa'ya gidecek.' demiştim, aynı fikirdeyim. Eğer Avrupa'ya gidemezsek kendimi ve yönetimimi başarısız olarak addedeceğim." dedi.

Ay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezon öncesinde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile kendilerine bir hedef koyduklarını ve bu hedef doğrultusunda yollarına devam ettiklerini belirtti.



"Hocayı seviyoruz, hoca da bizi seviyor." diyen Ay, şunları kaydetti:



"Sezon başında 'Bursaspor Avrupa'ya gidecek.' demiştim, aynı fikirdeyim. Eğer Avrupa'ya gidemezsek kendimi ve yönetimimi başarısız olarak addedeceğim. Hamza Hamzaoğlu ile ilgili hiçbir tereddüdümüz yok. Çalışmalarımız gayet güzel gidiyor. Projelerimiz var. Pilot takımımız Yeşil Bursa'nın başına Turhan hocayı getirdik. Hamza hoca ile birlikte çalışıyorlar. Bundan sonra altyapıdan gelecek oyuncular önce Yeşil Bursa'da forma giyecek sonra Bursaspor'a geçecek. Ancak bazı durumlarda direkt altyapıdan A takıma oyuncu alabileceğiz. Hamza hoca ile bu zamana kadar hiç problemimiz olmadı, bundan sonra da olacağını tahmin etmiyorum. O da takımı için kendisini veriyor. Kendisine teşekkür ediyorum."



Bilal Kısa'nın durumu



Başkan Ay, sezon başında Serdar Aziz'e karşılık Galatasaray'dan alınan Bilal Kısa'dan beklentisinin çok yüksek olduğunu, ancak bunun gerçekleşmediğini aktardı.



Bilal Kısa'nın Spor Toto Süper Lig'de ilk bölümün son haftasındaki Gençlerbirliği maçında sakatlandığını anımsatan Ay, "Eğer sakatlanmasaydı Bilal ile konuşmayı düşünüyorduk. Maalesef taraftarımızla bir türlü frekansları uymadı. Kendisinden beklentim büyüktü. Duygusal tarafı ağır bastı. İsmail Konuk ve Merter Yüce, kendilerini daha çabuk toparladı. Bilal hala ikinci maçta kaldı. Daha iyi olması gerekirdi, olmadı. Futbolda böyle şeyler oluyor." ifadelerini kullandı.



Ali Ay, takım kaptanlarından Şamil Çinaz'ın sözleşmesinin sezon sonunda biteceğini anımsatarak, daha önce bir görüşme yaptıkları bu oyuncuyla 1-2 hafta içinde yeniden bir araya gelerek sözleşme uzatma yoluna gideceklerini açıkladı.



"Bursaspor'un bir anayasası olması lazım"



Ay, yönetim kurulu olarak göreve geldikleri ilk günden beri Bursaspor'un hem sportif hem de mali yönden başarılı olması için yoğun bir çalışma temposu içinde bulunduklarını söyledi.



Diğer yandan kulübün kurumsal yapısıyla ilgili çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Ay, "Şu an bir tüzük çalışmamız var. Tüzük bizim için çok önemli. Her zaman da söyledim, Bursaspor'un bir anayasası olması lazım." şeklinde görüş belirtti.



Başkan Ay, Bursaspor'un kongrelerinde yöneticilerin çok dikkatli seçilmesi gerektiğinin önemli konulardan biri olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Buraya gelecek yöneticilerde her şeyden önce bir kere Allah korkusu olması lazım. Çünkü para, kendi parası değil. Burasını kendi şirketlerinden daha dikkatli yönetmeleri lazım. Ayrıca, paranın hesabını çok iyi bilmesi gerekiyor. Onun için tüzük çalışması yapıyoruz. Gelecek ay tüzük kongresi olacak. Bayağı bir değişiklik oldu. Birkaç maddeyi kendi aramızda tartışıyoruz. Gelecek hafta son durumu yayınlayıp duyurusunu yapacağız."



"Benim için altyapı çok önemli"



Bursaspor'un bugüne kadar altyapısıyla Türkiye'ye örnek bir kulüp olduğunu dile getiren Ay, bunu sürdüreceklerini anlattı.



Ay, kendisinin sanayici kimliğinin bulunduğunu, güvendiği insanın sonuna kadar yanında durduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:



"Güvendiğim insana da bir süre veririm. Şu an Vakıfköy'de Bursaspor'un altyapısının başında yönetici arkadaşım Ali Turan ile Adnan Örnek var. Onlara bir sene süre verdim. Uzaktan ben de kontrol ediyorum. Maalesef çok fazla oraya vakit ayıramıyorum. Sene sonunda bakacağız. Gerekli görülürse değişiklik bile yapabilirim. Çünkü benim için altyapı çok önemli. Şu anda oradaki sistem iyi gidiyor. Projeler 1-2 ay içinde hallolacak. İnşaata da başlayacağız. 3 bin 500 metrekarelik güzel bir tesis inşa etmeyi, yan tarafına da 20 derslikli bir orta okul ve lise yapmayı düşünüyoruz. Onu da başardığımız zaman orası çok daha güzel olacak."



Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nın isim hakkı konusunda çok sayıda görüşmeler yaptıklarını belirten Ay, ancak bu konuda hala bir sonuç alamadıklarını, görüşmelerin sürdüğünü aktardı.



Kalıcı gelir çalışmaları



Yeşil-beyazlı kulübe kalıcı gelirler kazandırılması için de çaba harcadıklarını belirten Ay, şöyle konuştu:



"150 milyon liralık bir kredi kullandık. Bunun 100 milyon liralık kısmını diğer banka ve kendimiz için kullanacağız. Kalan 50 milyon liralık kısmı ile ilgili de yatırım çalışması yapacağız. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Recep Altepe ile görüştük. Durumları anlattık. Mudanya yolunda benzin istasyonu projemiz var. Onu 2-3 yapmayı düşünüyoruz, yer bulamıyoruz. Bulduğumuz yerlere de çok para istiyorlar. Uygun alıp değerini yükseltmek istiyoruz. Çalışmalarımız sürüyor. Bursaspor'a güzel kalıcı gelirler kazandırmak istiyoruz."