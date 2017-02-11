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Alex'ten Barcelona ve Real Madrid açıklaması

ALEX'TEN BARCELONA VE REAL MADRİD AÇIKLAMASI

Alex de Souza, İspanyol devleri Barcelona ve Real Madrid ile yaptığı transfer görüşmelerini anlattı.

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Fenerbahçe tarihinin unutulmaz isimlerinden Alex de Souza, biyografisinde geçmişte yaptığı bazı transfer görüşmelerini anlattı. Bunların arasında en dikkat çekenler Barcelona ve Real Madrid ile yaptığı görüşmeler. Alex de Souza: “Her zaman İspanya’da oynamak istedim. Real Madrid ya da Barcelona, hangisi olursa. Romario, Laudrup, Stoichkov’lu takımdan beri Barcelona’ya kendimi daha yakın hissediyordum. Sonra Figo, Ronaldo, Beckham ve Zidane gibi Galacticos’ların Real’ini seyrettim. İstediğim ve hayalini kurduğum İspanya Ligi’nde oynamaktı. Stilime uygun. Beş kez Barcelona’yla görüştüm ama anlaşmaya varamadık. Birçok nedeni vardı. Nedenlerden biri Avrupa vatandaşı olmayışımdı. İspanya’da Avrupa Birliği dışından oyuncular için sınırlama vardı” sözleriyle o günleri anlattı.

 
Fenerbahçe’ye transferi sonrasında çok sevdiği teknik direktör Luxemburgo’nun Real Madrid’in başına geçtiği dönemi de anlatan Alex de Souza şunları söyledi:
 
“Real Madrid’e transferim kapıda mıydı? En önemli sorun pasaporttu. Real, Avrupa Birliği dışından gelen oyuncu kotasını çoktan doldurmuştu. Madrid’in futbol direktörünün bana çok güvenmesi gerekiyordu. Ayrıca ek bir sorun vardı. Kulübün futbol direktörü, sorunlu Parma dönemimde de orada görev yapan Arrigo Sacchi’ydi." 

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