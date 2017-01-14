Alexandre Pato tamam gibi !

Yönetim, İspanyollar ile günlerdir sürdürdüğü pazarlıklarda da mutlu sona çok yakın...
Galatasaray, forvet transferinde adım adım hedefe koşuyor. Porto'dan Adrian Lopez ve Villarreal'den Pato için eşzamanlı girişim yapan sarı-kırmızılılar, ispanya cephesinde mutlu sona çok yakın.
Pato ile günler öncesinde görüşen ve prensip anlaşmasına varan sarı-kırmızılı yönetim, Villarreal ile pazarlık masasına oturmuş ve 4.5 milyon Euro'luk bir öneri sunmuştu. İspanyollar zor da olsa bu rakama ikna oldu ve Galatasaray, transferde çok büyük bir aşama kaydetti.
İki kulüp arasındaki pürüz, bonservis ödeme planında. Galatasaray 2 taksitte diretirken, Villarreal, kasasına hemen 4.5 milyon Euro'yu koymak istiyor. Yapılacak son görüşmede bu konunun da Aşılması ve Galatasaray'ın önümüzdeki günlerde Pato transferini resmen açıklaması bekleniyor. Sambacı da geçen gün Instagram hesabından aslan görseli paylaşarak, Galatasaray ile anlaştığının sinyallerini vermiş ve bu, taraftarlar arasında büyük heyecana neden olmuştu.
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ALEXANDRE PATO TAMAM GİBİ !
Galatasaray, golcü oyuncu Alexandre Pato için Villarreal ile büyük ölçüde anlaştı.
Yönetim, İspanyollar ile günlerdir sürdürdüğü pazarlıklarda da mutlu sona çok yakın...
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