''Alex Türk futboluna zarar verdi''

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında oynanan ve Kardemir Karabükspor'un Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ettiği maçı değerlendirdi. Dilmen, Kardemir Karabükspor-Beşiktaş maçını yorumlarken Alex'in forvet arkasında attığı golleri hatırlattı. Rıdvan Dilmen "Alex büyük zarar verdi" dedi. Dilmen bu gollerin Türk futboluna zarar verdiğini söylerken, "O Alex'in Türk futboluna verdiği en büyük zarardır. Alex büyük zarar verdi. Herkes zannetti ki forvet arkaları hep 15-20 gol atacak. Öyle bir şey yok ki" ifadelerini kullanması dikkat çekti.